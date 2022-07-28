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Все буде добре

Video: Мами з організації Кіготь рятують дітей

Історія мам з організації Кіготь, які рятують дітей: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 28.07.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія мами з організації Кіготь дивитись онлайн випуск від 28.07.2022
Все буде добре

Мами з організації Кіготь рятують дітей

 Ми з України: історія мами з організації Кіготь дивитись онлайн випуск від 28.07.2022
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Глава БО Кіготь Ксенія Бродовська у проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 28.07.2022 розповіла про те, як вони вивозили дітей із Київської області – Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Макарова та інших міст. Незважаючи на небезпеку, самовіддані мами врятували сотні дітей. Дивіться у програмі Все буде добре. Ми з України, як їм це вдалося.

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