Ми з України: історія мами з організації Кіготь дивитись онлайн випуск від 28.07.2022

Video: Мами з організації Кіготь рятують дітей
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Випуск від 28.07.2022 | 28.07.2022 | Ми з України
Глава БО Кіготь Ксенія Бродовська у проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 28.07.2022 розповіла про те, як вони вивозили дітей із Київської області – Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Макарова та інших міст. Незважаючи на небезпеку, самовіддані мами врятували сотні дітей. Дивіться у програмі Все буде добре. Ми з України, як їм це вдалося.
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