Ми з України: история мамы из организации Кіготь смотреть онлайн выпуск от 28.07.2022

Выпуск от 28.07.2022 | 28.07.2022 | Ми з України

Глава БО Кіготь Ксения Бродовская в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 28.07.2022 рассказала о том, как они вывозили детей из Киевской области – Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Макарова и других городов. Несмотря на опасность, самоотверженные мамы спасли сотни детей. Смотрите в программе Все буде добре. Ми з України, как им это удалось.

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