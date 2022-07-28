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Video: Мамы из организации Кіготь спасают детей

История мам из организации Кіготь, которые спасают детейк: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 28.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история мамы из организации Кіготь смотреть онлайн выпуск от 28.07.2022
Все буде добре

Мамы из организации Кіготь спасают детей

 Ми з України: история мамы из организации Кіготь смотреть онлайн выпуск от 28.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 27.07.2022

 Ми з України: история мамы из организации Кіготь смотреть онлайн выпуск от 28.07.2022
Все буде добре

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Глава БО Кіготь Ксения Бродовская в проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 28.07.2022 рассказала о том, как они вывозили детей из Киевской области – Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Макарова и других городов. Несмотря на опасность, самоотверженные мамы спасли сотни детей. Смотрите в программе Все буде добре. Ми з України, как им это удалось.

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