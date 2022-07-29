Ми з України: история Ильи из россии смотреть онлайн выпуск от 29.07.2022

Выпуск от 29.07.2022 | 29.07.2022 | Ми з України

Илья Богданов воюет на стороне Украины с 2014 года. В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 29.07.2022 он рассказал, почему решил переехать из россии и бороться против режима путина вместе с украинцами. Илья учит украинский язык, уже считает себя местным и защищает Украину, как свою страну. Смотрите в программе Все буде добре. Ми з України выпуск от 29.07.2022.

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