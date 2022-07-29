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Video: Илья из россии воюет на стороне Украины

История Ильи из россии, который воюет на стороне Украины: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 29.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Ильи из россии смотреть онлайн выпуск от 29.07.2022
Все буде добре

Илья из россии воюет на стороне Украины

 Ми з України: история Ильи из россии смотреть онлайн выпуск от 29.07.2022
Все буде добре

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Илья Богданов воюет на стороне Украины с 2014 года. В проекте Все буде добре. Ми з України выпуск от 29.07.2022 он рассказал, почему решил переехать из россии и бороться против режима путина вместе с украинцами. Илья учит украинский язык,  уже считает себя местным и защищает Украину, как свою страну. Смотрите в программе Все буде добре. Ми з України выпуск от 29.07.2022.

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