Ми з України: історія Ігоря з Одеси дивитись онлайн випуск від 26.07.2022

Video: Ігор Матроскін та його патріотичні котики
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Випуск від 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ми з України
Ігор з Одеси у проєкті Все буде добре. Ми з України від 26.07.2022 розповідає про те, як він підтримує бойовий дух одеситів за допомогою творчості. Ігор створює малюнки милих котиків у патріотичному українському стилі. Герої Ігоря дуже подобаються мешканцям міста та військовим. Дивіться сюжет про Ігоря та його котиків у проєкті Все буде добре. Ми з України від 26.07.2022.
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