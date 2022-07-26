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Все буде добре

Video: Ігор Матроскін та його патріотичні котики

Історія Ігоря з Одеси, який створює малюнки милих котиків у патріотичному українському стилі: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 26.07.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія Ігоря з Одеси дивитись онлайн випуск від 26.07.2022
Все буде добре

Ігор Матроскін та його патріотичні котики

 Ми з України: історія Ігоря з Одеси дивитись онлайн випуск від 26.07.2022
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Випуск від 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ми з України

Ігор з Одеси у проєкті Все буде добре. Ми з України від 26.07.2022 розповідає про те, як він підтримує бойовий дух одеситів за допомогою творчості. Ігор створює малюнки милих котиків у патріотичному українському стилі. Герої Ігоря дуже подобаються мешканцям міста та військовим. Дивіться сюжет про Ігоря та його котиків у проєкті Все буде добре. Ми з України від 26.07.2022.

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Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

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