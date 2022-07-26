Ми з України: історія Ігоря з Одеси дивитись онлайн випуск від 26.07.2022

Video: Ігор Матроскін та його патріотичні котики

Історія Ігоря з Одеси, який створює малюнки милих котиків у патріотичному українському стилі: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 26.07.2022 на сайті СТБ