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Video: Игорь Матроскин и его патриотичные котики

История Игоря из Одессы, который создает рисунки милых котиков в патриотичном украинском стиле: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 26.07.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Игоря из Одессы смотреть онлайн выпуск от 26.07.2022
Все буде добре

Игорь Матроскин и его патриотичные котики

 Ми з України: история Игоря из Одессы смотреть онлайн выпуск от 26.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.07.2022

 Ми з України: история Игоря из Одессы смотреть онлайн выпуск от 26.07.2022
Все буде добре

Тату-мастера делают татуировки в поддержку армии.

 Ми з України: история Игоря из Одессы смотреть онлайн выпуск от 26.07.2022
Все буде добре

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Выпуск от 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ми з України

Игорь из Одессы в проекте Все буде добре. Ми з України от 26.07.2022 рассказывает о том, как он поддерживает боевой дух одесситов при помощи творчества. Игорь создает рисунки милых котиков в патриотичном украинском стиле. Герои Игоря очень нравятся жителям города и военным. Смотрите сюжет про Игоря и его котиков в проекте Все буде добре. Ми з України от 26.07.2022.

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

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