Ми з України: история Игоря из Одессы смотреть онлайн выпуск от 26.07.2022

Video: Игорь Матроскин и его патриотичные котики
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Выпуск от 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ми з України
Игорь из Одессы в проекте Все буде добре. Ми з України от 26.07.2022 рассказывает о том, как он поддерживает боевой дух одесситов при помощи творчества. Игорь создает рисунки милых котиков в патриотичном украинском стиле. Герои Игоря очень нравятся жителям города и военным. Смотрите сюжет про Игоря и его котиков в проекте Все буде добре. Ми з України от 26.07.2022.
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