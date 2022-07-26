Ми з України: история Игоря из Одессы смотреть онлайн выпуск от 26.07.2022

Выпуск от 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ми з України

Игорь из Одессы в проекте Все буде добре. Ми з України от 26.07.2022 рассказывает о том, как он поддерживает боевой дух одесситов при помощи творчества. Игорь создает рисунки милых котиков в патриотичном украинском стиле. Герои Игоря очень нравятся жителям города и военным. Смотрите сюжет про Игоря и его котиков в проекте Все буде добре. Ми з України от 26.07.2022.

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