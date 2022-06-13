Проєкт Все буде добре. Ми з України розповідає неймовірну історію 84-річного Валентина Платова, який вивіз своїх дітей та онуків з окупованого села Степове в Запорізькій області. Виїжджати із села було ризиковано через постійні обстріли окупантів, але Валентин не міг залишити близьких у небезпеці. Колись дитиною він пережив Другу світову війну й не хотів такої долі своїм онукам. Як дідусь зміг виїхати з окупованого села? Усі подробиці – дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 13.06.2022 на сайті СТБ!

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Випуск Ми з України від 10.06.2022