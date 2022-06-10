Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України на сайті телеканалу СТБ! 8-річний Ромчик дуже мріяв про квадрокоптер. Він хотів знімати з висоти пташиного польоту українські гори, моря, ліса. Коли хлопчик отримав омріяний подарунок, в Україні почалася війна, і він не зміг запустити його в небо. Тоді Ромчик вирішив подарувати свій дрон ЗСУ, щоб вони вистежували орків і захищали українців. Більше подробиць про маленького справжнього патріота дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Ми з України.

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Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 09.06.2022