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Video: Ромчик з Теофіполя: подарував свій коптер ЗСУ, щоб вони вистежували орків

Історія Ромчика з Теофіполя, який подарував свій коптер ЗСУ, щоб вони вистежували орків: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 10.06.2022 на сайті СТБ
Випуск від 10.06.2022 | 10.06.2022 | Ми з України

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України на сайті телеканалу СТБ! 8-річний Ромчик дуже мріяв про квадрокоптер. Він хотів знімати з висоти пташиного польоту українські гори, моря, ліса. Коли хлопчик отримав омріяний подарунок, в Україні почалася війна, і він не зміг запустити його в небо. Тоді Ромчик вирішив подарувати свій дрон ЗСУ, щоб вони вистежували орків і захищали українців. Більше подробиць про маленького справжнього патріота дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Ми з України.

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Випуск Ми з України від 09.06.2022

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