Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Ромчик из Теофиполя: подарил свой коптер ВСУ, чтобы они выслеживали орков

История Ромчика из Теофиполя, который подарил свой коптер ВСУ, чтобы они выслеживали орков: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 10.06.2022 на сайте СТБ
Выпуск от 10.06.2022 | 10.06.2022 | Ми з України

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України на сайте телеканала СТБ! 8-летний Ромчик очень мечтал о квадрокоптере. Он хотел снимать с высоты птичьего полета украинские горы, моря, леса. Когда мальчик получил вожделенный подарок, в Украине началась война, и он не смог запустить его в небо. Тогда Ромчик решил подарить свой дрон ВСУ, чтобы они выслеживали орков и защищали украинцев. Больше подробностей о маленьком настоящем патриоте смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Ми з України.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 09.06.2022

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить