Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України на сайте телеканала СТБ! 8-летний Ромчик очень мечтал о квадрокоптере. Он хотел снимать с высоты птичьего полета украинские горы, моря, леса. Когда мальчик получил вожделенный подарок, в Украине началась война, и он не смог запустить его в небо. Тогда Ромчик решил подарить свой дрон ВСУ, чтобы они выслеживали орков и защищали украинцев. Больше подробностей о маленьком настоящем патриоте смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Ми з України.

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

Выпуск Ми з України от 09.06.2022