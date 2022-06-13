Проект Все буде добре. Ми з України рассказывает невероятную историю 84-летнего Валентина Платова, который вывез своих детей и внуков из оккупированного села Степное в Запорожской области. Выезжать из села было рискованно из-за постоянных обстрелов оккупантов, но Валентин не мог оставить близких в опасности. Когда-то он пережил Вторую мировую войну и не хотел такой судьбы своим внукам. Как дедушка смог уехать из оккупированного села? Все подробности – смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 13.06.2022 на сайте СТБ!

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