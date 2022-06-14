Діана Кукурудзяк мріяла бути військовою й за першої можливості вирушила в зону АТО, щоб рятувати життя бійців на сході України. Після 24 лютого героїня проєкту Все буде добре. Ми з України приєдналася до ЗСУ та допомагає пораненим у районі бойових дій. Які випробування випадають на долю військових медиків? Як батьки Діани ставляться до хороброго й ризикованого вибору доньки? Усі подробиці – дивіться онлайн у програмі Все буде добре. Ми з України від 14.06.2022 на сайті СТБ!

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Випуск Ми з України від 13.06.2022