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Video: Боевой медик Диана спасает жизнь бойцов ВСУ

История боевого медика Дианы Кукурудзяк, которая спасает жизнь бойцов ВСУ: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 14.06.2022 на сайте СТБ
Выпуск от 14.06.2022 | 14.06.2022 | Ми з України

Диана Кукурудзяк мечтала быть военной и при первой возможности отправилась в зону АТО, чтобы спасать жизнь бойцов на востоке Украины. После 24 февраля героиня проекта Все буде добре. Ми з України присоединились к ВСУ и помогаем раненым в районе боевых действий. Какие испытания выпадают на долю военных медиков? Как родители Дианы относятся к храброму и рискованному выбору дочери? Все подробности – смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 14.06.2022 на сайте СТБ!

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