Диана Кукурудзяк мечтала быть военной и при первой возможности отправилась в зону АТО, чтобы спасать жизнь бойцов на востоке Украины. После 24 февраля героиня проекта Все буде добре. Ми з України присоединились к ВСУ и помогаем раненым в районе боевых действий. Какие испытания выпадают на долю военных медиков? Как родители Дианы относятся к храброму и рискованному выбору дочери? Все подробности – смотрите онлайн в программе Все буде добре. Ми з України от 14.06.2022 на сайте СТБ!

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Выпуск Ми з України от 13.06.2022