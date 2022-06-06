Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 06.06.2022 на сайті СТБ! 33-річна Антоніна Самойлова займалася альпінізмом уже 4 роки, проте не на професійному рівні. Вона підкорила Кіліманджаро, Ельбрус та Офісабу, проте здійснити сходження на Еверест не наважувалася. З початку війни її колеги-альпіністи пішли на фронт або почали волонтерити, щоб наблизити перемогу. Тому Антоніна зрозуміла, що вона єдина, хто може підняти прапор України на найвищу точку світу. Як українці вдалося підкорити Еверест? Дивіться у сюжеті Все буде добре. Ми з України!

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Випуск Ми з України від 03.06.2022