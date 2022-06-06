Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Антоніна Самойлова з України: підкорила Еверест, щоб підтримати українців

Історія Антоніни Самойлової з України, яка підкорила Еверест: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 06.06.2022 на сайті СТБ
Випуск від 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ми з України

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 06.06.2022 на сайті СТБ! 33-річна Антоніна Самойлова займалася альпінізмом уже 4 роки, проте не на професійному рівні. Вона підкорила Кіліманджаро, Ельбрус та Офісабу, проте здійснити сходження на Еверест не наважувалася. З початку війни її колеги-альпіністи пішли на фронт або почали волонтерити, щоб наблизити перемогу. Тому Антоніна зрозуміла, що вона єдина, хто може підняти прапор України на найвищу точку світу. Як українці вдалося підкорити Еверест? Дивіться у сюжеті Все буде добре. Ми з України!

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 03.06.2022

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send