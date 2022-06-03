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Video: Злата з Івано-Франківська: продає браслети, щоб допомогти ЗСУ

Історія Злати з Івано-Франківська, яка заробляє для зсу: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 02.06.2022 на сайті СТБ
Випуск від 03.06.2022 | 03.06.2022 | Ми з України

В проєкті Все буде добре. Ми з України ви почуєте історію 16-річної Злати Павлюк. Тато дівчинки Ярослав пішов служити добровольцем, і Злата вирішила, що має йому допомогти у боротьбі з окупантом. Разом з друзями Злата виробляє патріотичні прикраси і виручені за них кошти передає на потреби 54-ї ОМБр, в якій і служить Ярослав. Сюжет про родину Павлюків дивіться просто зараз в програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 03.06.2022.

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Випуск Ми з України від 02.06.2022

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