В проєкті Все буде добре. Ми з України ви почуєте історію 16-річної Злати Павлюк. Тато дівчинки Ярослав пішов служити добровольцем, і Злата вирішила, що має йому допомогти у боротьбі з окупантом. Разом з друзями Злата виробляє патріотичні прикраси і виручені за них кошти передає на потреби 54-ї ОМБр, в якій і служить Ярослав. Сюжет про родину Павлюків дивіться просто зараз в програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 03.06.2022.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 02.06.2022