Смотрите онлайн проект Все буде добре. Ми з України выпуск от 06.06.2022 на сайте СТБ! 33-летняя Антонина Самойлова занималась альпинизмом уже 4 года, но не на профессиональном уровне. Она покорила Килиманджаро, Эльбрус и Офисабу, однако совершить восхождение на Эверест не решалась. С начала войны ее коллеги-альпинисты ушли на фронт или начали волонтерить, чтобы приблизить победу. Поэтому Антонина поняла, что она единственная, кто может поднять флаг Украины на самую высокую точку в мире. Как украинке удалось покорить Эверест? Смотрите в сюжете Все буде добре. Ми з України!

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