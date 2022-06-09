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Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном, розповіла Надія Матвєєва

09.06.2022

Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

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Як уберегтися від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? | Все буде добре

Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном:

  • Стережіться торговців людьми. Щоб не потрапити в сексуальне рабство, не приймайте пропозиції роботи від незнайомців біля прикордонних пунктів пропуску, на вокзалах та вулицях великих міст.
  • Не сідайте в машини до людей, що активно нав’язують вам свою допомогу.
  • Не залишайте дітей без нагляду та не довіряйте їх новим знайомим.
  • Аби не потрапити до схем наркотрафіку, ніколи не погоджуйтесь перевезти через кордон невідомі сумки чи пакети.
  • Не реагуйте на оголошення з дуже високою зарплатнею. Пошукайте ці пропозиції в інтернеті – якщо вони вже довго блукають сайтами, то це не реальна вакансія, а якась шахрайська схема.
  • Перевірте сайт роботодавця або рекрутингового агентства. Новостворені сторінки, про які зустрічається мало згадувань в пошукових системах, мають вас настрожити.

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  • Збираєтеся на співбесіду – заздалегідь повідомте цю адресу своїм родичам та місцевим волонтерам.
  • Якщо на співбесіді вам не задають уточнюючих запитань про досвід та не висувають жодні вимоги, все проходить надто легко та швидко – дуже ймовірно, що вас хочуть ошукати.
  • Вирішили спробувати – в жодному разі не підписуйте договори на мові, яку ви не розумієте. Але й не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування: законодавство захищає перш за все тих, хто його дотримується. Краще скласти переклад контракту та підписати його. Зверніть увагу на нечіткі формулювання: за фразою «та інші види робіт» може ховатися будь-що. Пам’ятайте, що шахраї можуть запропонувати підписати договір з нижчою, ніж ви домовлялись, заробітною платою – «щоб податок був меншим». Жодних гарантій, що усні домовленості діятимуть, в такому випадку не буде. 
  • За будь-яких обставин нікому не віддавайте свої документи. Шахраї можуть використати їх для фінансових махінацій,  вас можуть змушувати робити щось незаконне, шантажуючи неповерненням документів. Тому віддавайте свій паспорт тільки в руки працівників прикордонної служби та поліції.

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Як уберегтися від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? | Все буде добре

Якщо вам потрібна допомога за кордоном:

  • Лінія екстреної допомоги в ЄС: 112;
  • Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: 527 (з мобільного),  0-800-505-501 (зі стаціонарного);
  • Гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації «Ла Страда»: 116 123 (з мобільного), 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного).

Бережіть себе! Віримо, друзі, все буде добре!

Video: Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном, розповіла Надія Матвєєва

Як уберегтися від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? Обговорюємо у рубриці Надійні поради у студії Все Буде Добре

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