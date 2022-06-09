Як уберегтися від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? | Все буде добре

Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном, розповіла Надія Матвєєва
09.06.2022
Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».
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Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном:
- Стережіться торговців людьми. Щоб не потрапити в сексуальне рабство, не приймайте пропозиції роботи від незнайомців біля прикордонних пунктів пропуску, на вокзалах та вулицях великих міст.
- Не сідайте в машини до людей, що активно нав’язують вам свою допомогу.
- Не залишайте дітей без нагляду та не довіряйте їх новим знайомим.
- Аби не потрапити до схем наркотрафіку, ніколи не погоджуйтесь перевезти через кордон невідомі сумки чи пакети.
- Не реагуйте на оголошення з дуже високою зарплатнею. Пошукайте ці пропозиції в інтернеті – якщо вони вже довго блукають сайтами, то це не реальна вакансія, а якась шахрайська схема.
- Перевірте сайт роботодавця або рекрутингового агентства. Новостворені сторінки, про які зустрічається мало згадувань в пошукових системах, мають вас настрожити.
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- Збираєтеся на співбесіду – заздалегідь повідомте цю адресу своїм родичам та місцевим волонтерам.
- Якщо на співбесіді вам не задають уточнюючих запитань про досвід та не висувають жодні вимоги, все проходить надто легко та швидко – дуже ймовірно, що вас хочуть ошукати.
- Вирішили спробувати – в жодному разі не підписуйте договори на мові, яку ви не розумієте. Але й не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування: законодавство захищає перш за все тих, хто його дотримується. Краще скласти переклад контракту та підписати його. Зверніть увагу на нечіткі формулювання: за фразою «та інші види робіт» може ховатися будь-що. Пам’ятайте, що шахраї можуть запропонувати підписати договір з нижчою, ніж ви домовлялись, заробітною платою – «щоб податок був меншим». Жодних гарантій, що усні домовленості діятимуть, в такому випадку не буде.
- За будь-яких обставин нікому не віддавайте свої документи. Шахраї можуть використати їх для фінансових махінацій, вас можуть змушувати робити щось незаконне, шантажуючи неповерненням документів. Тому віддавайте свій паспорт тільки в руки працівників прикордонної служби та поліції.
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Якщо вам потрібна допомога за кордоном:
- Лінія екстреної допомоги в ЄС: 112;
- Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: 527 (з мобільного), 0-800-505-501 (зі стаціонарного);
- Гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації «Ла Страда»: 116 123 (з мобільного), 0 800 500 335 (з мобільного та стаціонарного).
Бережіть себе! Віримо, друзі, все буде добре!
Video: Як вберегтись від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном, розповіла Надія Матвєєва
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