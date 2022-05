Як під час війни не стати жертвою інтернет-шахраїв, що від імені уряду обіцяють грошову допомогу? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

– Не поспішайте радіти, якщо на електронну пошту, в телеграм-чат або інший месенджер приходить повідомлення: «Вам нарахована допомога» і посилання для отримання грошей. Скоріше за все, ви потрапите на фІшинговий сайт – фейкову сторінку для викрадення даних вашої картки.

– Вас попросять вбити номер, термін дії картки, а також CVV або CVC-код – це три цифри, записані зі зворотного боку. В жодному разі цього не робіть! Так злочИнці отримають доступ до вашого рахунку.

– Ще одна схема шахраїв – сайти зі спокусливим оголошенням «ЄС виплачує допомогу за опитування». Вас дійсно попросять відповісти на прості запитання. А потім – переказати символічну суму, нібито щоб підтвердити існування вашої картки. Для сплати ви знову ж таки маєте засвітити на сайті злочинців CVV-код. Вони зможуть і далі «чистити» ваш рахунок.

– Пам’ятайте – для отримання державних виплат ви не повинні переказувати «оплату послуг нотаріуса» або якусь «комісію» – все це ознаки афери.

– Допомогу переселенцям від держави ви можете оформити виключно в мобільному додатку «Дія» або особисто в ЦНАП. Інших способів немає.

– Є ще є додаткові виплати від UNICEF сім’ям із трьома дітьми (якщо хоча б одна дитина не досягла 2-х років) або ж з двома (якщо одна має інвалідність). Для цього потрібно зареєструватись виключно на цьому сайті: https://register.unicef.org.

– Не забудьте ввімкнути смс-повідомлення про свої списання з картки. Це дозволить вам її заблокувати при підозрілих операціях. І обов’язково встановіть ліміт на операції в інтернеті – так шахраЇ навіть з CVV-кодом не зможуть зняти все одразу.

Бережіть себе та свої гроші. Віримо, друзі, все буде добре!

