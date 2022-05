Як купити паливо за умов дефіциту? | Все буде добре

Як купити пальне в умовах військового дефіциту? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Онлайн-додатки

Більшість заправок тепер приймають не готівку, а оплату в телефонних додатках – скачати їх можна на сайтах мереж. Після встановлення побачите карту з наявністю пального на відділеннях та свій добовий ліміт на купівлю – зараз це не більше 10-20 літрів. Бензин в додатку дорожче в середньому на 5 гривень на літр. Головний мінус – додатки використовують всі, тож доведеться вистояти чергу.

Стережіться шахраїв, що продають місця в черзі або пропонують відстояти чергу замість вас – вони часто зникають з грошима.

Талони

Щоб не стояти в черзі, можна придбати талони на пальне – їх власники мають пріоритет на заправках. Крім того, ціна за літр співпадає з вартістю на колонці – не доведеться переплачувати. Із недоліків – талони можна купити тільки особисто в головному офісі мережі, адреси ви знайдете на сайтах. Головне, талони зараз в наявності тільки оптові – мінімум на 100-200 літрів пального. Можна скластися з друзями або використати їх за кілька заправок.

Стережіться шахраїв, що продають талони на сайтах оголошень – перевірити його можна тільки на заправці, тож онлайн вам можуть всучити підробку.

Дрібні мережі

Всі великі мережі зараз не торгують пальним в каністри, але на маленьких заправках за межами міст ви ще можете залити у власну тару. Якщо ці заправки не знаходяться на популярних маршрутах для евакуації, там менші черги і можна платити готівкою. Із мінусів – ви не перевірите наявність пального в додатку. Шукайте такі заправки на гугл-картах та телефонуйте туди перед виїздом.Пам’ятайте, за годину в пробці ви спалите біля літру пального. Тож відстань 10-20 кілометрів не має вас лякати.

Стережіться шахраїв, що продають паливо з рук та на трасах – ви суттєво переплатите, та можете натрапити на розбавлену бодягу, яка зіпсує двигун.



