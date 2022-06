Як залишатися на зв’язку з рідними без мобільної мережі в умовах війни? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».



-Завчасно встановіть на телефон собі та близьким офлайн-месенджер. Наприклад, Bridgefy – це програма, яка може працювати без мобільного з’язку та інтернету тільки завдяки Bluetooth. Від вашого телефона повідомлення ланцюгом передається на інший поруч і так – до вашого адресата. Потрібно, щоб на відстані не більш ніж ста метрів була людина з тим сАмим додатком. Якщо ви самі в полі – це не спрацює. Інші подібні додатки – FireChat, Briar, Hike.

-Є додатки, завдяки яким телефон працює як рація: однією кнопкою ви відправляєте голосове повідомлення людині чи цілій групі. Приміром, «Two Way: Walkie Talkie» дуже проста в використанні, без реєстрації та паролів. Обираєте канал для спілкування, відправляєте його номер людині – і ви на одній хвилі. Мінуси програми – вона не захищена від підслуховування і невелика відстань, на яку працює (приблизно п’ятдеся́т метрів). Плюс – можна спілкуватись під час евакуації, пересуваючись в колоні машин. Інші подібні програми -Intercom, Voxer, Modulo, Walkie-talkie.

