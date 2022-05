Як уникнути примусової мобілізації? | Все буде добре

Як уникнути примусової мобілізації на окупованих територіях? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Окупанти проводять свою мобілізацію просто на вулиці, на роботі та в інших людних місцях. Офіційно можуть забрати чоловіків від 16 до 55 років. А довідки про стан здоров’я, навіть наявність психічних хвороб, та релігійні переконання не допоможуть уникнути призову.

Краще чоловікам евакуюватися ще до того, як окупанти встановили на виїздах з міста свої блок-пости. Якщо ви призовного віку і потрапите під «фільтрацію», вас відправлять воювати.

Не встигли виїхати – доведеться переховуватися. Візьміть відпустку на роботі бо часто окупанти проводять колективну мобілізацію прямо на підприємствах. В крайньому випадку – звільніться. Змініть сім-карту або не відповідайте на дзвінки з незнайомих номерів.

Найкращий варіант – переховуватися не там, де ви прописані. Знайдіть квартиру, про яку мають знати лише найближчі. Спробуйте сховатися у далеких родичів, але краще не потрапляйте на очі навіть їх сусідам. Самоізолюйтеся в квартирі, запасіться продуктами та перечекайте, поки місто не звільнять наші військові. Знадобиться їжа чи ліки – нехай принесе хтось із близьких жінок.

Якщо ж вас все-таки знайшли, не влаштовуйте конфлікти, а спробуйте домовитися з окупантами за певну грошову винагороду. Відпустять – терміново змініть місце дислокації, аби за вами не повернулися наступного дня.

Все-таки призвали? За першої ж безпечної нагоди здавайтеся в полон до ЗСУ і одразу кажіть, що ви – українець, і вас примусили до бойових дій. Пам’ятайте, що ви – жертва воєнного злочину, і покарання для вас не буде. Головне – не вбивати людей і свідомо не руйнувати інфраструктуру.

Телефон Міноборони для росіян та примусово мобілізованих українців, які хочуть здатися в полон: +380983427931

Номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони: +380894201863

