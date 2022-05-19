Як не стати жертвою шахраїв, бажаючи допомогти ЗСУ? | Все буде добре

Як на війні не стати жертвою шахраїв та диверсантів, що маскуються під волонтерів? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

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Як не стати жертвою шахраїв, що маскуються під волонтерів:

Не поспішайте радіти, коли в соцмережах майстер пропонує безкоштовно вставити нові шибки замість розбитих обстрілами. Не повідомляйте свою адресу телефоном та в месенджерах. Дуже часто ці люди просто збирають інформацію про влучання ворожої артилерії, щоб передати її окупантам.

Такі ж корегувальники вогню можуть вийти і на ваших дітей у соцмережах. Вони пропонують підліткам збирати адреси з результатами обстрілів – як квест або за винагороду. Або ж маскуються під нашу тероборону та пропонують допомогти ЗСУ. Ретельно перевіряйте, з ким і про що спілкуються діти в інтернеті . Розповідайте їм про небезпеку. Контакти з незнайомцями – під забороною.

Не впускайте до квартири волонтерів чи соціальних працівників, які пропонують продукти, ліки, евакуацію. Не відчиняючи двері, попросіть показати посвідчення. Подзвоніть в організацію, яку людина нібито представляє. Переконайтеся, що такий співробітник існує. Пам’ятайте про схему, яку нерідко використовують грабіжники: вмовити відчинити – бризнути в обличчя з газового балончика – обчистити квартиру.

Перевірте документи представників тероборони чи поліції, які нібито проводять поквартирні обходи будинків. Чи принесли пам’ятку про дії під час війни. Особливо підозріло, якщо ці люди просять показати вашу «тривожну валізу». Шахраї знають, що в таку сумку люди збирають найцінніше. Перевірте на офіційних сторінках та в телеграм-каналах, зазвичай про такі обходи районів офіційні структури попереджають завчасно. Спитайте в чаті свого будинку. Зателефонуйте в поліцію (102) або на гарячу лінію тероборони (0800507028), уточніть.

Не довіряйте одразу ж людям, що носять форму комунальників, – газової служби, водоканалу, електромереж. Дуже часто цей одяг використовували диверсанти. Або, можливо, це шахраї дізнаються, хто з сусідів виїхав, які квартири порожні. Скажіть, що збираєтесь подзвонити в службу і уточнити. Спостерігайте за реакцією.

Дзвоніть в поліцію, якщо зустрінете представника приватної фірми саперів. Такі аферисти ходять по домівках і пропонують за гроші перевірити житло на вибухівку. ДСНС попереджає: справжні рятівники розмінування проводять безкоштовно і приватних послуг не надають.

Бережіть себе та свою домівку! Віримо, друзі, – все буде добре!

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