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Як на війні зареєструвати дитину чи смерть близької людини, розповіла Надія Матвєєва

16.05.2022

Як на війні зареєструвати дитину чи смерть близької людини? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре». 

Як зареєструвати народження дитини

как зарегистрировать рождение ребенка

 У воєнний час зареєструвати дитину можна у будь-якому відділі ДРАЦС. Також тепер видавати свідоцтво про народження можуть медики, які приймали пологи. Якщо в лікаря не буде відповідного бланку – напише від руки. За нагоди, ви зможете обміняти цей документ на свідоцтво про народження. Якщо народжували самостійно, зверніться за такою розпискою до клініки, де є докази вашої вагітності.

Як зареєструвати смерть близької людини  

Якщо через бойові дії швидка не може приїхати та зареєструвати смерть вашої близької людини, ви також можете самостійно скласти цей документ. Бажано у 2-х екземплярах вкажіть час і місце смерті та обставини. Якщо немає всіх даних померлого – пишіть хоча б приблизний вік та все, що знаєте. Лишіть один примірник акту біля померлого. А другий передайте представникам влади, яких зустрінете першими. Це можуть бути поліцейські, медики чи представники житлово-експлуатаційних організацій. 

Приклад акту про смерть людини

Як зареєструвати дитину або смерть близької людини Все буде добре

Як зареєструвати шлюб під час війни

І навіть одружитися у воєнний час стало простіше. Не треба чекати місяць – шлюб зараз зареєструють за один день. А військовим, медикам та поліцейським можна це зробити по Зуму навіть без присутності на церемонії.

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