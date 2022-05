Що робити, якщо ваш будинок розбомбили під час війни? | Все буде добре

Як отримати відшкодування збитків від окупантів? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Перед тим, як здійснювати фіксацію збитків від окупантів, переконайтесь, що це безпечно для вашого життя та здоров’я! Робіть це лише після закінчення будь-яких бойових дій!

Щоб після війни отримати відшкодування збитків, зробіть на телефон фото та відео пошкодженого обстрілами будинка. У кадрі мають бути також сусідські помешкання, магазини чи ще якісь орієнтири. Фото намагайтеся робити панорамними.

Під час запису відео назвіть свої ім’я та прізвище, адресу, час та дату зйомки, покажіть паспорт, час на годиннику та опишіть, що сталося і що саме зруйновано. Обов’язково наведіть камеру на себе, покажіть обличчя.

Якщо є можливість, попросіть описати стан майна сусідів чи представника громади. Хай вони теж назвуть вас, адресу, місце події та що саме відбулось. Свідки у цьому випадку вкрай важливі.

Якщо на місце пожежі чи обстрілу приїжджали ДСНС, запросіть у них акт про подію чи копію. Хоча б сфотографуйте його, щоб у вас був його номер та реквізити. Пожежу чи обвал будинку фіксували ЗМІ? Збережіть посилання на сюжети, зробіть скріншоти та фото.

Також зафіксувати збитки можна через кілька онлайн-ресурсів.

Наприклад, через застосунок «Дія». Виглядає це так:

На сайті https://dokaz.gov.ua

На сайті «росія заплатить» – https://damaged.in.ua:

А також є чат-бот у Телеграмі

@Damage_in_ua_bot

Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів росії проти цивільного населення, також фіксуйте та надсилайте докази сюди:

https://warcrimes.gov.ua/

@tribunal_ua_bot

Наразі збирайте докази та надійно зберігайте їх як в електронному вигляді, так і на папері. Поки що у суди звертатися майже нереально, але після перемоги або Україна, або росія (за рахунок репарацій) обов’язково усе відшкодує.

Нехай біда вас оминає. Віримо – все буде добре.

