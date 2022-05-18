Что делать, если ваш дом разбомбили во время войны? | Все буде добре

Как получить возмещение ущерба от кафиров? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Перед тем, как производить фиксацию ущерба от оккупантов, убедитесь, что это безопасно для вашей жизни и здоровья! Делайте это только после окончания любых боевых действий!

Чтобы после войны получить возмещение ущерба, сделайте на телефон фото и видео поврежденного обстрелами дома. В кадре должны быть также соседские дома, магазины или еще какие-то ориентиры. Фото старайтесь делать панорамными.

Во время записи видео назовите свои имя и фамилию, адрес, время и дату съемки, покажите паспорт, время на часах и опишите, что произошло и что разрушено. Обязательно наведите камеру на себя, покажите лицо.

Если возможно, попросите описать состояние имущества соседей или представителя общины. Пусть они тоже назовут вас, адрес, место происшествия и что именно произошло. Свидетели в этом случае очень важны.

Если на место пожара или обстрела приезжали ГСЧС, запросите у них акт о происшествии или копии. Хоть сфотографируйте его, чтобы у вас был его номер и реквизиты. Пожар или обрушение дома фиксировали СМИ? Сохраните ссылки на сюжеты, сделайте скриншоты и фотографии.

Также зафиксировать ущерб можно через несколько онлайн-ресурсов.

Например, через приложение «Дія Выглядит это так:

На сайте https://dokaz.gov.ua

На сайте «Россия заплатит» – https://damaged.in.ua:

А также есть чат-бот в Телеграмме

@Damage_in_ua_bot

Если вы стали потерпевшим или свидетелем военных преступлений россии против гражданского населения, также фиксируйте и присылайте доказательства сюда:

https://warcrimes.gov.ua/

@tribunal_ru_bot

Теперь собирайте доказательства и надежно храните их как в электронном виде, так и на бумаге. Пока что в суды обращаться почти нереально, но после победы либо Украина, либо россия (за счет репараций) обязательно все возместит.

Пусть беда вас обходит. Верим – все будет хорошо.

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