Як уберегтись від інфекційних хвороб? | Все буде добре

Як вберегтися від інфекційних хвороб під час війни? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Коли з водою перебої, а на вулицях тіла вбитих, санітарний рівень різко погіршується. Треба торкатися загиблих – робіть це в рукавичках, особливо, якщо у вас є рани чи порізи. Бо інакше ви підхопите інфекцію. Будь-які рани на тілі краще завжди обробляти антисептиком.

Якщо немає світла та холодильника, безпечно можна їсти сушені та сирі овочі чи фрукти, (картоплю, у крайньому випадку, можна теж їсти сирою), консерви та солене сало (все це зберігається при кімнатній температурі приблизно до тижня), варення, копчене чи в’ялене м’ясо, шоколад, сухарі та печиво, пити можна воду та сік. Ці продукти не потрібують термічної обробки і не несуть загрозу інфекції.

Якщо у вашому бомбосховищі є хворі, укриття краще дезінфікувати. Налийте спирт або розчин нашатирю у пляшку з пульверизатором та обробіть всі поверхні, яких ви торкаєтеся. Уповільнити розвиток інфекції може оцет – зробіть суміш із третини оцту з 2\3 води. Є лимон або лимонна кислота, додайте і їх у воду. Провітрюйте свій прихисток. Хлор не використовуйте! У закритих приміщеннях він небезпечний!

Кишкові інфекції лікуйте сорбентами та багато пийте підсоленої води. Не пропустіть симптоми холери – без антибіотиків вона може вас вбити. Тож варто знайти лікаря, коли у вас блювота та дуже частий пронос у вигляді «рисового відвару», судоми та слабкість але болю в животі та температури немає, шкіра холодна.

Якщо ви відчуваєте себе як при отруєнні, з блювотою та проносом, а ще підвищилася температура і дуже боляче ходити до туалету, у калі є кров чи слиз, то це, ймовірно, дизентерія – також потрібен курс антибіотиків.

Нехай біда вас оминає. Віримо, друзі, все буде добре.

Більше на тему: Як діяти під час ядерної атаки

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.