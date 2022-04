Військові рф щодня цілять у лікарні, пологові, рівняють із землею цілі міста. Люди можуть постраждати не тільки в зоні бойових дій ― будь-куди може прилетіти ракета, випущена росіянами. Як допомогти людині, яку поранило просто на вулиці, розповідає ведуча Надія Матвєєва в новій рубриці «Все буде добре» ― «Надійні поради».

Що робити, якщо ви побачили на вулиці пораненого, і як йому допомогти? Ось надійні поради.

Якщо вона не відгукується і не ворушиться, не підходьте взагалі. Це небезпечно, особливо якщо ваше місто було окуповано, а потім звільнено. Труп могли замінувати ― частий ворожий прийом для завдання максимальної шкоди навіть після відступу.

Підходьте, тільки якщо вам нічого не загрожує. Допомога «в червоній зоні», тобто під обстрілами, ― це те, чого спеціально навчають військових медиків. Ви без відповідного досвіду просто загинете.

Поки ви надаєте першу допомогу, помічник стежить за станом пораненого і набирає 103. До речі, підходити треба з боку голови травмованого. Якщо він у шоці, може почати пручатися ― є ризик, що травмує вас.

Велика втрата крові ― причина смерті приблизно 80% поранених. Якщо кровотеча на кінцівках є, треба швидко накласти джгут. Це може бути просто дуже туга пов’язка з будь-якого шматка тканини (порвіть на смуги свою футболку, можна використати шнурки, навіть шлейки від бюстгальтера). Зафіксуйте джгут вище місця поранення (наклавши його на тканину, не на голе тіло), сильно затягніть, вставте у вузол будь-яку палицю і закрутіть, щоб затягнути ще більше. Переконайтеся, що кров зупинилась, але кінцівка тепла. Напишіть будь-чим на руці чи навіть лобі пораненого час, коли ви наклали джгут ― влітку його не можна тримати більше двох годин, а взимку ― лише годину. Якщо немає ручки, пишіть кров’ю.

Це заспокоїть пораненого і пізніше стане в пригоді лікарям ― якщо людина до їхнього приїзду знепритомніє.

Особливо якщо він у неприродній позі. Є ризик, що в нього зламаний хребет, і ви зробите тільки гірше. Без медичного досвіду та аптечки ви більше нічим пораненому не допоможете.

Розкажіть їм коротко, що знаєте. Якщо поранений у свідомості і може продиктувати номер когось із родичів, зателефонуйте близьким.

Допомагайте одне одному! Віримо, друзі, все буде добре!

