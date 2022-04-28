Военные рф ежедневно стреляют в больницы, роддомы, ровняют с землей целые города. Люди могут пострадать не только в зоне боевых действий ― в любое место может попасть ракета, выпущенная россиянами. Как помочь человеку, которого ранило прямо на улице, рассказывает телеведущая СТБ Надежда Матвеева в новой рубрике «Все буде добре» ― «Надійні поради».

Что делать, если вы увидели на улице раненого, и как ему помочь? Вот надежные советы.

Как помочь раненому человеку на улице

Издалека позовите человека.

Если он не отзывается и не шевелится, не подходите вообще. Это опасно, особенно если ваш город был оккупирован, а затем освобожден. Труп могли заминировать ― частый вражеский прием для нанесения максимального ущерба даже после отступления.

Если человек откликнулся, осмотрите место происшествия.

Подходите, только если вам ничего не угрожает. Помощь «в красной зоне», то есть под обстрелами, ― это то, чему специально обучают военных медиков. Вы без соответствующего опыта просто погибнете.

Найдите себе помощника ― любого прохожего, кто согласится.

Пока вы оказываете первую помощь, помощник следит за состоянием раненого и набирает 103. Кстати, нужно подходить со стороны головы травмированного. Если он в шоке, может начать сопротивляться ― есть риск быть травмированным самому.

Осмотрите человека на наличие опасных для жизни кровотечений на руках или ногах.

Большая потеря крови ― причина смерти примерно 80% раненых. Если кровотечение на конечностях есть, нужно быстро наложить жгут. Это может быть просто очень тугая повязка из любого куска ткани (порвите на полосы свою футболку, можно использовать шнурки, даже бретельки от бюстгальтера). Зафиксируйте жгут выше места ранения (наложив его на ткань, не на голое тело), ​​сильно затяните, вставьте в узел любую палку и закрутите, чтобы затянуть еще больше. Убедитесь, что кровь остановилась, но конечность теплая. Напишите чем-либо на руке или даже лбу раненого время, когда вы наложили жгут, ― летом его нельзя держать больше двух часов, а зимой ― только час. Если нет ручки, пишите кровью.

Пока оказываете помощь, узнайте у человека, как его зовут и что произошло.

Это успокоит раненого и позже пригодится врачам ― если человек до их приезда потеряет сознание.

Не двигайте пострадавшего с места.

Особенно если он находится в неестественной позе. Есть риск, что у него сломан позвоночник, и вы сделаете только хуже. Без медицинского опыта и аптечки вы больше ничем раненому не поможете.

Оставайтесь рядом до приезда врачей.

Расскажите им кратко, что знаете. Если раненый в сознании и может продиктовать номер одного из родственников, позвоните близким.

Помогайте друг другу! Верим, друзья, все будет хорошо!

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