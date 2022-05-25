Как уберечься от инфекционных болезней? | Все буде добре

Как уберечься от инфекционных заболеваний во время войны? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Когда с водой перебои, а на улицах тела убиты, санитарный уровень резко ухудшается. Надо касаться погибших – делайте это в перчатках, особенно если у вас есть раны или порезы. Иначе вы подхватите инфекцию. Любые раны на теле лучше всегда обрабатывать антисептиком.

Если нет света и холодильника, безопасно можно есть сушеные и сырые овощи или фрукты, (картофель, в крайнем случае, тоже можно есть сырой), консервы и соленое сало (все это сохраняется при комнатной температуре примерно до недели), варенье, копченое или в мясо, шоколад, сухари и печенье, пить можно воду и сок. Эти продукты не требуют термической обработки и не представляют угрозы инфекции.

Если в вашем бомбоубежище есть больные, укрытие лучше дезинфицировать. Налейте спирт или раствор нашатыря в бутылку с пульверизатором и обработайте все затрагиваемые поверхности. Замедлить развитие инфекции может уксус – сделайте смесь из трети уксуса из 2\3 воды. Есть лимон или лимонная кислота, добавьте их в воду. Проветривайте свое убежище. Хлор не используйте! В закрытых помещениях он опасен!

Кишечные инфекции лечите сорбентами и пейте подсоленной воды. Не упустите симптомы холеры – без антибиотиков она может вас убить. Поэтому стоит найти врача, когда у вас рвота и очень частый понос в виде «рисового отвара», судороги и слабость, но боли в животе и температуры нет, кожа холодная.

Если вы чувствуете себя как при отравлении, с рвотой и поносом, а еще повысилась температура и очень больно ходить в туалет, когда есть кровь или слизь, то это, вероятно, дизентерия – также нужен курс антибиотиков.

Пусть беда вас обходит. Верим, друзья, все будет хорошо.

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