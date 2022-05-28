Как избежать принудительной мобилизации? | Все буде добре

Как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Оккупанты проводят свою мобилизацию прямо на улице, на работе и в других людных местах. Официально могут забрать мужчин от 16 до 55 лет. А справки о состоянии здоровья, даже о наличии психических болезней, и религиозные убеждения не помогут избежать призыва.

Лучше мужчинам эвакуироваться еще до того, как кафиры установили на выездах из города свои блокпосты. Если вы призывного возраста и попадете под фильтрацию, вас отправят воевать.

Не успели уехать – придется скрываться. Возьмите отпуск на работе потому, что часто кафиры проводят коллективную мобилизацию прямо на предприятиях. В крайнем случае – увольтесь. Измените сим-карту или не отвечайте на вызовы из незнакомых номеров.

Лучший вариант – скрываться не там, где вы прописаны. Найдите квартиру, о которой должны знать только самые близкие. Попытайтесь спрятаться у дальних родственников, но лучше не попадайтесь на глаза даже их соседям. Самоизолируйтесь в квартире, запаситесь продуктами и переждите, пока город не освободят наши военные. Пригодится еда или лекарство – пусть принесет кто-нибудь из близких женщин.

Если же вас все-таки нашли, не устраивайте конфликты, а попытайтесь договориться с оккупантами за определенное денежное вознаграждение. Отпустят – срочно смените место дислокации, чтобы за вами не вернулись на следующий день.

Все-таки призвали? При первом же безопасном случае сдавайтесь в плен в ВСУ и сразу говорите, что вы – украинец, и вас принудили к боевым действиям. Помните, что вы – жертва военного преступления и наказания для вас не будет. Главное – не убивать людей и заведомо не разрушать инфраструктуру.

Телефон Минобороны для россиян и принудительно мобилизованных украинцев, желающих сдаться в плен: +380983427931

Номер горячей линии пункта сбора пленных Министерства обороны: +380894201863

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