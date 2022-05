Що робити, якщо окупанти вимкнули українське ТБ? | Все буде добре

Що робити, якщо окупанти відключили вам українське телебачення? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

– Телебачення – важливий елемент інформаційної війни, тож при окупації територій ворог намагається в першу чергу захопити телевишки та ретранслятори. Замість українських новин пускають в ефір пропаганду та фейки про свої військові успіхи.

– Щоб дізнатись правду, дивіться ТВ-трансляцію у додатку «Дія». Знайдіть розділ послуги, а в ньому вкладку «Дія TV». Якщо не бачите цю вкладку, оновіть додаток.

– Якщо ваш телевізор підтримує технологію смарт-тв і вдома є інтернет, встановіть додаток будь якого українського онлайн-кінотеатру. Всі вони зараз безкоштовно транслюють марафон новин.

– Якщо інтернет також відключили, знайдіть сусідів що мають супутникове телебачення. Українські канали зараз розкодовані і безкоштовні. Щоб дивитися «супутник» вдома, вам знадобляться тільки ресивер та антена.

– Немає ні інтернету, ні «тарілки» – час згадати про радіо. Більшість старих «кнопкових» телефонів мають вмонтований FM-чип. Пошукайте вдома такі старі мобілки і навушники до них – вони працюватимуть замість антени.

– Або купіть радіоприймач та запас батарейок для нього. Якщо є перебої з роботою FM-частот, перемикайтесь на АМ-діапазон (в старих радіоприймачах він може називатися СХ). Радіо суспільного мовника шукайте на ось цих частотах: 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц та 1404 Кгц. В разі надзвичайної ситуації, хімічної або ядерної атаки тут будуть повідомляти інструкції для населення.

– Не знайшли радіоприймач, домовляйтеся зі знайомими – щоб хтось телефоном чи через офлайн-радію на мобільному передавав вам життєво важливі новини.

