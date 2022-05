Як вступити до університету в 2022 році? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

Як відомо, ЗНО цього року скасували. Замість цього випускники, які збираються на бюджет на бакалавра, складатимуть комп’ютерний мультитест, де за дві години треба відповісти на 60 питань з української мови, математики та історії України. Тестування відбудеться в липні в екзаменаційних центрах, які відкриють в тому числі в великих містах Європи. Хто не встигне, зможе пройти тест під час додаткових сесій в серпні чи в вересні.

– На сайті Українського центру оцінювання якості освіти

– Ще одна безкоштовна платформа з вебінарами і додатковими роз’ясненнями щодо тесту – ресурс iLearn

– І ось вам ще боти-тренажери, які допоможуть швидко підготуватися

@HNEU_ZNO_math_bot — математика

@ZNO_Math_bot — математика

@calcznoobot — українська мова

@ZNO_Hist_bot — історія України

– Ще для вступу вам знадобитися мотиваційний лист (тим, хто збирається на контракт, достатньо тільки цього документа, тест не потрібен) . На півтори-три сторінки згадайте всі свої досягнення, але оберіть тільки ті, які підходять для обраного вишу.

– Для тих, хто збирається в магістратуру: традиційний вступний іспит скасовано. Лише для деяких спеціальностей потрібні будуть результати магістерського тесту. Для яких конкретно – уточнюйте в своїх вишах.

– І не забувайте час від часу перевіряти сайт Міністерства освіти та науки (https://mon.gov.ua/ua), а також Українського центру оцінювання (https://testportal.gov.ua), аби вчасно дізнаватись про можливі зміни.

– Перевірте правила вступу в країні вашого перебування. Скоріше за все, результати українського мультитесту вам не стануть в нагоді, достатньо буде атестата. З початковою інформацією допоможе, наприклад, освітній чат-бот @EducationUaBot

– Значна кількість європейських вишів зробили безкоштовним навчання для переміщених з України осіб та спростили процедуру вступу. Наприклад, польські та австрійські заклади зараз не вимагають завірений переклад документів.

– Шукайте програми, які надають стипендії українським студентам. Наприклад, у Польщі це проєкт «Солідарні з Україною», https://nawa.gov.pl. Платформа Support UAstudents https://support.uastudents.de допомагає з пошуком німецьких закладів освіти. «Ukrainian Global University» (сайті https://uglobal.university) – це глобальна мережа найкращих світових закладів, але, щоб стати учасником її програм, потрібно пройти кілька етапів відбору та знати англійську.

Та де б ви не планували навчатись, ваші майбутні навички стануть у нагоді Україні. Бережіть себе. Разом переможемо.



