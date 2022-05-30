Как поступить в университет в 2022 году? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Как известно, ВНО в этом году отменили. Вместо этого выпускники, которые собираются на бюджет на бакалавра, будут сдавать компьютерный мультитест, где через два часа нужно ответить на 60 вопросов по украинскому языку, математике и истории Украины. Тестирование состоится в июле в экзаменационных центрах, которые будут открыты в том числе в крупных городах Европы. Кто не успеет, сможет пройти тест во время дополнительных сессий в августе или сентябре.

Подготовиться можно онлайн:

— На сайте Украинского центра оценивания качества образования

— Еще одна бесплатная платформа с вебинарами и дополнительными разъяснениями по тесту – ресурс iLearn

– И вот вам еще боты-тренажеры, которые помогут быстро подготовиться

@HNEU_ZNO_math_bot — математика

@ZNO_Math_bot — математика

@calcznoobot — украинский язык

@ZNO_Hist_bot — история Украины

– Еще для поступления вам понадобиться мотивационное письмо (тем, кто собирается на контракт, достаточно только этого документа, тест не нужен). На полторы-три страницы вспомните все свои достижения, но выберите только подходящие для выбранного вуза.

– Для тех, кто собирается в магистратуру: традиционный вступительный экзамен отменен. Только для некоторых специальностей потребуются результаты магистерского теста. Для которых конкретно – уточняйте в вузах.

— И не забывайте время от времени проверять сайт Министерства образования и науки (https://mon.gov.ua/ru), а также Украинского центра оценивания (https://testportal.gov.ua), чтобы вовремя узнавать возможные изменения .

Если вы собираетесь поступать за границей:

– Проверьте правила вступления в стране вашего пребывания. Скорее всего, результаты украинского мультитеста вам не пригодятся, достаточно будет аттестата. С исходной информацией поможет, например, образовательный чат-бот @EducationUaBot

— Значительное количество европейских вузов сделали бесплатное обучение для перемещенных из Украины лиц и упростили процедуру поступления. К примеру, польские и австрийские заведения сейчас не требуют заверенный перевод документов.

— Ищите программы, которые предоставляют стипендии украинским студентам. К примеру, в Польше это проект «Солидарные с Украиной», https://nawa.gov.pl. Платформа Support UAstudents https://support.uastudents.de помогает с поиском немецких учебных заведений. «Ukrainian Global University» (сайт https://uglobal.university) – это глобальная сеть лучших мировых заведений, но чтобы стать участником ее программ, нужно пройти несколько этапов отбора и знать английский.

Но где бы вы ни планировали учиться, ваши будущие навыки пригодятся Украине. Берегите себя!

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