Как во время войны не стать жертвой интернет-мошенников, обещающих от имени правительства денежную помощь? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

– Не спешите радоваться, если на электронную почту, в телеграмм-чат или другой мессенджер приходит сообщение: «Вам начислена помощь» и ссылка для получения денег. Скорее всего, вы попадете на фишинговый сайт – фейковую страницу для похищения данных вашей карты.

— Вас попросят убить номер, срок действия карты, а также CVV или CVC-код – это три цифры, записанные с обратной стороны. Ни в коем случае этого не делайте! Так преступники получат доступ к вашему счету.

— Еще одна схема мошенников – сайты с соблазнительным объявлением «ЕС выплачивает пособие за опрос». Вас действительно попросят ответить на простые вопросы. А потом – перевести символическую сумму, якобы чтобы подтвердить существование вашей карты. Для оплаты вы опять же должны засветить на сайте преступников CVV-код. Они смогут и дальше «чистить» ваш счет.

— Помните – для получения государственных выплат вы не должны перечислять «оплату услуг нотариуса» или какую-то «комиссию» – все это признаки аферы.

— Помощь переселенцам от государства вы можете оформить исключительно в мобильном приложении «Действие» или лично в ЦНАП. Других способов нет.

— Есть еще дополнительные выплаты от UNICEF семьям с тремя детьми (если хотя бы один ребенок не достиг 2-х лет) или же с двумя (если один имеет инвалидность). Для этого необходимо зарегистрироваться исключительно на этом сайте: https://register.unicef.org

— Не забудьте включить смс-сообщения о своих списаниях с карты. Это позволит вам ее заблокировать при подозрительных операциях. И обязательно установите лимит на операции в интернете – так мошенники даже с CVV кодом не смогут снять все сразу.

Берегите себя и свои деньги. Верим, друзья, все будет хорошо!

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