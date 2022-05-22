Как купить топливо в условиях дефицита? | Все буде добре

Как купить горючее в условиях военного дефицита? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради:» от «Все буде добре».

Онлайн-приложения

Большинство заправок теперь принимают не наличные, а оплату в телефонных приложениях – скачать их можно на сайтах сетей. После установки увидите карту с наличием горючего на отделениях и свой суточный лимит на покупку – сейчас это не больше 10-20 литров. Бензин в приложении подороже в среднем на 5 гривен на литр. Главный минус – приложения используют все, так что придется выстоять очередь.

Берегитесь мошенников, продающих места в очереди или предлагающих отстоять очередь вместо вас – они часто исчезают с деньгами.

Талоны

Чтобы не стоять в очереди, можно приобрести талоны на горючее – их владельцы имеют приоритет на заправках. Кроме того, цена за литр совпадает со стоимостью на колонке – не придется переплачивать. Из недостатков – талоны можно купить только лично в головном офисе, адреса вы найдете на сайтах. Главное, талоны сейчас налицо только оптовые – минимум на 100-200 литров горючего. Можно сложиться с друзьями или использовать их за несколько заправок.

Берегитесь мошенников, продающих талоны на сайтах объявлений – проверить его можно только на заправке, поэтому онлайн вам могут всучить подделку.

Мелкие сети

Все большие сети сейчас не торгуют горючим в канистре, но на маленьких заправках за пределами городов вы еще можете залить в свою тару. Если эти заправки не находятся на популярных маршрутах для эвакуации, там меньше очереди и можно платить наличными. Из минусов – вы не проверите наличие горючего в приложении. Ищите такие заправки на гугл-картах и ​​звоните туда перед выездом. Помните, через час в пробке вы сожжете около литра горючего. Так что расстояние 10-20 километров не должно вас пугать.

Берегитесь мошенников, продающих топливо с рук и на трассах – вы существенно переплатите, и можете встретить разбавленную бодягу, которая испортит двигатель.

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