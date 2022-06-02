Как оставаться на связи с родными без мобильной сети в условиях войны? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

-Заранее установите на телефон себе и близким оффлайн-мессенджер. К примеру, Bridgefy – это приложение, которое может работать без мобильной связи и интернета только благодаря Bluetooth. От вашего телефона сообщение цепью передается на другой рядом и так – к вашему адресату. Нужно, чтобы на расстоянии не более ста метров был человек с тем же приложением. Если вы сами в поле – это не сработает. Другие подобные приложения – FireChat, Briar, Hike.

-Есть приложения, благодаря которым телефон работает как рация: одной кнопкой вы отправляете голосовое сообщение человеку или группе. К примеру, «Two Way: Walkie Talkie» очень проста в использовании, без регистрации и паролей. Выбираете канал для общения, отправляете его номер человеку – и вы на одной волне. Минусы программы – она не защищена от подслушивания и небольшое расстояние, на которое работает (приблизительно пятьдесят метров). Плюс – можно общаться при эвакуации, передвигаясь в колонне машин. Другие подобные программы – Intercom, Voxer, Modulo, Walkie-Talkie.

Еще советуем установить на телефоны всех родственников телеграмм-бот «Ну что, как вы?» (графикой – @Nu_sho_yak_vy_bot). Вы создаете группу – и дважды в день каждый ее участник будет получать вопросы: «Вы на связи?». Для ответа достаточно нажать одну кнопку. Так семья вовремя заметит, если кто-нибудь перестанет выходить на связь. Можно добавить также отправку геолокации.

Не полагайтесь только на мобильную связь. Узнайте, где рядом есть стационарные телефоны – они точно остались в госучреждениях. Договоритесь с кем-нибудь о возможности оставлять сообщения и передайте этот номер всем родным.

И обязательно заранее договоритесь с родными о месте встречи на случай потери связи. Проговорите, сколько времени вы будете ждать друг друга. И куда двинетесь дальше. Чтобы вы хоть примерно знали, где искать друг друга.

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