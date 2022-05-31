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Надійні поради: Что делать, если кафиры отключили вам украинское телевидение?

31.05.2022

Что делать, если кафиры отключили вам украинское телевидение? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Что делать, если оккупанты отключили украинское ТВ? | Все буде добре

— Телевидение – важный элемент информационной войны, поэтому при оккупации территорий враг пытается в первую очередь захватить телевышки и ретрансляторы. Вместо украинских новостей пускают в эфир пропаганду и фейки о своих военных успехах.

— Чтобы узнать правду, смотрите ТВ-трансляцию в приложении Дія. Найдите раздел услуги, а в нем вкладку Дія TV. Если вы не видите эту вкладку, обновите приложение.

Что делать, если оккупанты отключили украинское ТВ? | Все буде добре

— Если ваш телевизор поддерживает технологию смарт-тв и дома есть интернет, установите приложение любого украинского онлайн кинотеатра. Все они сейчас бесплатно транслируют новостной марафон.

— Если интернет также отключили, найдите соседей, имеющих спутниковое телевидение. Украинские каналы сейчас раскодированы и бесплатны. Чтобы смотреть спутник дома, вам понадобятся только ресивер и антенна.

– Нет ни интернета, ни «тарелки» – пора вспомнить о радио. Большинство старых «кнопочных» телефонов имеют встроенный FM-чип. Поищите дома такие старые мобилки и наушники к ним – они будут работать вместо антенны.

Что делать, если оккупанты отключили украинское ТВ? | Все буде добре

– Или купите радиоприемник и запас батареек для него. Если есть перебои с работой FM-частот, переключайтесь на АМ-диапазон (в старых радиоприемниках он может называться СВ). Радио общественного вещателя ищите на этих частотах: 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц и 1404 Кгц. В случае чрезвычайной ситуации, химической или ядерной атаки здесь будут уведомлять инструкции для населения.

— Не нашли радиоприемник, договаривайтесь со знакомыми – чтобы кто-то по телефону или через офлайн-радио на мобильном передавал вам жизненно важные новости.

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