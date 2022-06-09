Как уберечься от мошенников, ища работу за границей? | Все буде добре

Как уберечься от мошенников, ища работу за границей, рассказала Надежда Матвеева
09.06.2022
Как уберечься от мошенников, ища работу за границей? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».
Больше по теме: Как во время войны не стать жертвой интернет-мошенников
Как уберечься от мошенников, ища работу за границей:
- Берегитесь торговцев людьми. Чтобы не попасть в сексуальное рабство, не принимайте предложения от незнакомцев возле пограничных пунктов пропуска, на вокзалах и улицах крупных городов.
- Не садитесь в машины к людям, активно навязывающим вам свою помощь.
- Не оставляйте детей без присмотра и не доверяйте их новым знакомым.
- Чтобы не попасть в схемы наркотрафика, никогда не соглашайтесь перевезти через границу неизвестные сумки или пакеты.
- Не реагируйте на объявления с очень высокой зарплатой. Поищите эти предложения в интернете – если они уже долго бродят по сайтам, то это не реальная вакансия, а какая-то мошенническая схема.
Больше по теме: Как на войне не стать жертвой мошенников, маскирующихся под волонтеров
- Проверьте сайт работодателя или рекрутингового агентства. Вновь созданные страницы, о которых встречается мало упоминаний в поисковых системах, должны вас насторожить.
- Собираетесь на собеседование – заранее сообщите этот адрес своим родственникам и местным волонтерам.
- Если на собеседовании вам не задают уточняющих вопросов об опыте и не выдвигают никаких требований, все проходит слишком легко и быстро – очень вероятно, что вас хотят обмануть.
- Решили попробовать – ни в коем случае не подписывайте договоры на языке, который вы не понимаете. Но и не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство: законодательство защищает, прежде всего, тех, кто его придерживается. Лучше составить перевод контракта и подписать его. Обратите внимание на нечеткие формулировки: за фразой «и другие виды работ» может скрываться что угодно. Помните, что мошенники могут предложить подписать договор с более низкой, чем вы договаривались, заработной платой – «чтобы налог был меньше». Никаких гарантий, что устные договоренности будут действовать, в этом случае не будет.
- При любых обстоятельствах никому не отдавайте свои документы. Мошенники могут использовать их для финансовых махинаций, вас могут вынуждать делать что-то незаконное, шантажируя невозвратом документов. Поэтому отдавайте свой паспорт только в руки сотрудников пограничной службы и полиции.
Больше по теме: Как помогая жертвам войны не пострадать от мошенников
Если вам нужна помощь за границей:
- Линия экстренной помощи в ЕС: 112;
- Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирование мигрантов: 527 (с мобильного), 0-800-505-501 (со стационарного);
- Горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации «Ла Страда»: 116 123 (с мобильного), 0-800-500-335 (с мобильного и стационарного).
Берегите себя! Верим, друзья, все будет хорошо!
Video: Как уберечься от мошенников, ища работу за границей, рассказала Надежда Матвеева
Больше по теме: Как не стать жертвой аферистов, разыскивая своих родственников
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=