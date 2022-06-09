Как уберечься от мошенников, ища работу за границей? | Все буде добре

Как уберечься от мошенников, ища работу за границей? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

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Как уберечься от мошенников, ища работу за границей:

Берегитесь торговцев людьми. Чтобы не попасть в сексуальное рабство, не принимайте предложения от незнакомцев возле пограничных пунктов пропуска, на вокзалах и улицах крупных городов.

Не садитесь в машины к людям , активно навязывающим вам свою помощь.

Не оставляйте детей без присмотра и не доверяйте их новым знакомым .

Чтобы не попасть в схемы наркотрафика , никогда не соглашайтесь перевезти через границу неизвестные сумки или пакеты.

Не реагируйте на объявления с очень высокой зарплатой. Поищите эти предложения в интернете – если они уже долго бродят по сайтам, то это не реальная вакансия, а какая-то мошенническая схема.

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Проверьте сайт работодателя или рекрутингового агентства. Вновь созданные страницы, о которых встречается мало упоминаний в поисковых системах, должны вас насторожить.

Собираетесь на собеседование – заранее сообщите этот адрес своим родственникам и местным волонтерам.

Если на собеседовании вам не задают уточняющих вопросов об опыте и не выдвигают никаких требований, все проходит слишком легко и быстро – очень вероятно, что вас хотят обмануть.

Решили попробовать – ни в коем случае не подписывайте договоры на языке, который вы не понимаете . Но и не соглашайтесь на нелегальное трудоустройство: законодательство защищает, прежде всего, тех, кто его придерживается. Лучше составить перевод контракта и подписать его. Обратите внимание на нечеткие формулировки: за фразой «и другие виды работ» может скрываться что угодно. Помните, что мошенники могут предложить подписать договор с более низкой, чем вы договаривались, заработной платой – «чтобы налог был меньше». Никаких гарантий, что устные договоренности будут действовать, в этом случае не будет.

При любых обстоятельствах никому не отдавайте свои документы. Мошенники могут использовать их для финансовых махинаций, вас могут вынуждать делать что-то незаконное, шантажируя невозвратом документов. Поэтому отдавайте свой паспорт только в руки сотрудников пограничной службы и полиции.

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Если вам нужна помощь за границей:

Линия экстренной помощи в ЕС: 112;

Национальная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультирование мигрантов: 527 (с мобильного), 0-800-505-501 (со стационарного);

Горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации «Ла Страда»: 116 123 (с мобильного), 0-800-500-335 (с мобильного и стационарного).

Берегите себя! Верим, друзья, все будет хорошо!

Video: Как уберечься от мошенников, ища работу за границей, рассказала Надежда Матвеева Как уберечься от мошенников, ища работу за границей? Обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все Буде Добре

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