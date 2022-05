Кожній господині відомо, що відмити духовку – непроста справа, особливо, якщо перед цим вона активно використовувалася у приготуванні святкових страв. Як відмити духовку від жиру швидко та ефективно, дізнайтеся в матеріалі.

Щоб духовка довго служила і при цьому не забруднювалася, її потрібно протирати після кожного застосування. Для цього достатньо взяти звичайну серветку і змочити її у воді з оцтом. Цей спосіб допоможе заощадити час, однак замінити повноцінне чищення він не зможе.

Шар жиру, який накопичується в духовці, не завжди помітний. Щоб позбутися його, потрібно чимало засобів і часу. Очистити духовку можна як за допомогою побутової хімії, так і народними засобами.

Як видалити пригорілий жир?

Якщо жир важко відмивається, його можна розм’якшити. Для цього ввімкнуть духовку на кілька хвилин, вибравши температуру не більше 50 градусів. Після цього вимкніть її та завершіть чистку.

Наприкінці миття протріть духовку чистою губкою, щоб остаточно витерти мийний засіб.

Також можна використовувати народні засоби для очищення духовки. Для цього знадобиться харчова сода, столовий оцет, нашатирний спирт або сіль.

Сода

Для початку протріть скляні дверцята чистою губкою. Після цього нанесіть на них соду і залиште на півгодини. Потім протріть дверцята вологою губкою.

Оцет

Нанесіть столовий оцет на губку і ретельно вимийте стінки духовки. Залиште засіб на 2 години, після чого змийте. Очистіть духовку чистою губкою або ганчіркою.

Нашатирний спирт

Спосіб застосування простий. Нанесіть його на губку і протріть всі стінки духовки. Змивати засіб одразу не потрібно, залиште його на ніч.

Сіль

Використовуйте сіль при видаленні особливо складних жирових плям. Насипте її гіркою на потрібну зону і залиште доти, поки колір солі не потемніє. Після цього ретельно промийте духовку.

Зазначимо, що мити духовку слід не рідше ніж 1 раз на тиждень.

