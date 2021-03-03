Гаманець із фетру від майстрині Ольги Волкової
03.03.2021
Ваш гаманець так зносився, що вам соромно діставати його з сумочки, але на новий немає грошей? Експерт-майстер з хендмейду Ольга Волкова розповість, як зробити стильний гаманець за копійки.
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Вам знадобиться:
- Шматок фетру – 30 на 30 см
- Відрізок фетру іншого кольору – 4 на 20 см
- Металеві кнопки – 6 шт.
- Кнопки- застібки – 2 шт.
- Товста голка
- Молоточок
- Клейка стрічка
- Праска
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Виготовлення:
Вирізати з великого шматка фетру одну частину і з маленького – дві частини гаманця за схемою.
По краях на місці згину вставити металеві кнопочки: за допомогою товстої голки пробити отвір, вставити кнопку лицьовою частиною вниз на пласкій поверхні і скористатися звичайним молотком, щоб кнопки закріпилися в матеріалі.
Вставити всередину кишеньку і прикріпити металевими кнопочками.
Video: Гаманець із фетру від майстрині Ольги Волкової
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