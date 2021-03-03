Ваш гаманець так зносився, що вам соромно діставати його з сумочки, але на новий немає грошей? Експерт-майстер з хендмейду Ольга Волкова розповість, як зробити стильний гаманець за копійки.

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Вам знадобиться:

Шматок фетру – 30 на 30 см

Відрізок фетру іншого кольору – 4 на 20 см

Металеві кнопки – 6 шт.

Кнопки- застібки – 2 шт.

Товста голка

Молоточок

Клейка стрічка

Праска

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Виготовлення:

Вирізати з великого шматка фетру одну частину і з маленького – дві частини гаманця за схемою.

По краях на місці згину вставити металеві кнопочки: за допомогою товстої голки пробити отвір, вставити кнопку лицьовою частиною вниз на пласкій поверхні і скористатися звичайним молотком, щоб кнопки закріпилися в матеріалі.

Вставити всередину кишеньку і прикріпити металевими кнопочками.

Video: Гаманець із фетру від майстрині Ольги Волкової Ваш гаманець неабияк зносився, а на новий немає коштів? Експерт-майстер по хендмейду Оля Волкова розповість, як зробити стильний гаманець за копійки