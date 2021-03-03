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Гаманець із фетру від майстрині Ольги Волкової

03.03.2021

Ваш гаманець так зносився, що вам соромно діставати його з сумочки, але на новий немає грошей? Експерт-майстер з хендмейду Ольга Волкова розповість, як зробити стильний гаманець за копійки.

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кошелекВам знадобиться:

  • Шматок фетру – 30 на 30 см
  • Відрізок фетру іншого кольору – 4 на 20 см
  • Металеві кнопки – 6 шт.
  • Кнопки- застібки – 2 шт.
  • Товста голка
  • Молоточок
  • Клейка стрічка
  • Праска

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Виготовлення:

Вирізати з великого шматка фетру одну частину і з маленького – дві частини гаманця за схемою.

выкройка кошелька

По краях на місці згину вставити металеві кнопочки: за допомогою товстої голки пробити отвір, вставити кнопку лицьовою частиною вниз на пласкій поверхні і скористатися звичайним молотком, щоб кнопки закріпилися в матеріалі.

Вставити всередину кишеньку і прикріпити металевими кнопочками.

Video: Гаманець із фетру від майстрині Ольги Волкової

Ваш гаманець неабияк зносився, а на новий немає коштів? Експерт-майстер по хендмейду Оля Волкова розповість, як зробити стильний гаманець за копійки

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