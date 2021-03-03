Кошелек из фетра от рукодельницы Ольги Волковой
Ваш кошелек так износился, что вам стыдно доставать его из сумочки, но на новый нет денег? Эксперт-мастер по хендмейду Ольга Волкова расскажет, как сделать стильный кошелёк за копейки.
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Вам понадобится:
- Кусок фетра – 30 на 30 см
- Отрезок фетра другого цвета – 4 на 20 см
- Металлические кнопки – 6 шт.
- Кнопки- застежки – 2 шт.
- Толстая игла
- Молоточек
- Клейкая лента
- Утюг
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Изготовление:
Вырезать из большого куска фетра одну часть и из маленького – две части кошелька по схеме.
По краям на месте сгиба вставить металлические кнопочки: с помощью толстой иглы пробить отверстие, вставить кнопку лицом вниз на плоской поверхности и воспользоваться обычным молотком, чтобы кнопки закрепились в материале.
Вставить внутрь кармашек и прикрепить металлическими кнопочками.
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