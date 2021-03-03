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Кошелек из фетра от рукодельницы Ольги Волковой

03.03.2021

Ваш кошелек так износился, что вам стыдно доставать его из сумочки, но на новый нет денег? Эксперт-мастер по хендмейду Ольга Волкова расскажет, как сделать стильный кошелёк за копейки.

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кошелекВам понадобится:

  • Кусок фетра – 30 на 30 см
  • Отрезок фетра другого цвета – 4 на 20 см
  • Металлические кнопки – 6 шт.
  • Кнопки- застежки – 2 шт.
  • Толстая игла
  • Молоточек
  • Клейкая лента
  • Утюг

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Изготовление:

Вырезать из большого куска фетра одну часть и из маленького – две части кошелька по схеме.

выкройка кошелька

По краям на месте сгиба вставить металлические кнопочки: с помощью толстой иглы пробить отверстие, вставить кнопку лицом вниз на плоской поверхности и воспользоваться обычным молотком, чтобы кнопки закрепились в материале.

Вставить внутрь кармашек и прикрепить металлическими кнопочками.

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Video: Кошелек из фетра от рукодельницы Ольги Волковой

Ваш кошелек изрядно износился, а на новый нет денег? Эксперт-мастер по хендмейду Ольга Волкова расскажет, как сделать стильный кошелек за копейки

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