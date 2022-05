Втомились від прибирання? Шукаєте спосіб зробити його легшим? Ми підготували для вас добірку лайфхаків, які змінять ваше уявлення про прибирання будинку! Які засоби допоможуть прибрати швидко, а які – якісно? Розповідає наш експериментатор Самвел Адамян!

А ви вже пробували використовувати магнітні губки для миття вікон? Якщо ні, то поспішіть ними обзавестися! Це прилад для тих, хто боїться випасти з вікна і вважає за краще безпечне прибирання. Однак коштує така губка недешево, тому Самвел Адамян запропонував свою альтернативу. Купіть дві звичайні губки і два магніти (можна придбати в господарському магазині за 30 гривень). Зробіть надріз у губці, покладіть туди магніт і зашийте (або заклейте).

Встановіть губки з обох боків скла, щоб вони притягнулися одна до одної магнітами. Рухаючи губку, ви одночасно митимете вікно зсередини та ззовні.

Варто враховувати, що для миття склопакетів наш замінник не підходить, як насправді й більшість магнітних губок у продажу. Потрібні для цього губки повинні мати значно більш потужний магніт, тому їх ціна починається від 1000 гривень.

За сильних забруднень вікна можна мити по-старому, простим народним засобом. Вам знадобиться:

За допомогою ганчірки і нашатирного розчину видаліть забруднення. Потім зімніть газету і пройдіться по вікну зовні й зсередини – після такої процедури ваші вікна блищатимуть.

Останнім часом набирає популярності желейна ганчірка, яка завдяки своїй липкості витягує весь пил і крихти з важкодоступних місць. Ціна на такий засіб – від 100 гривень, однак Самвел Адамян запропонував альтернативу, яка обійдеться менш як у 20 гривень!



Для виготовлення вам знадобиться клей ПВА і бура (можна придбати в будь-якій аптеці за 10–15 гривень).

Отже, візьміть:

Змішайте інгредієнти йотримане тісто розімніть, як пластилін. І просто промніть цією желейною губкою клавіатуру. Такий метод заощадить ваш час.

Якщо ви хочете зробити якісну чистку клавіатури без ганчірки-лизуна, просто переверніть її та постукайте по корпусу. Потім, використовуючи стару зубну щітку, видаліть залишки забруднень.

Хочете провести миття підлоги з користю для фігури і максимально швидко? Тоді використовуйте капці-швабри! На звичайні гумові капці можна прикріпити насадки для швабри (прямокутні, з товстою бахромою на кінцях). Просто пришити гумку з боків, щоб насадки можна було закріпити на капцях.

Побризкайте підлогу водою і миючим засобом, потім починайте інтенсивно ковзати по підлозі, збираючи сміття.

Якщо ви хочете заощадити на мийних засобах, можна зробити розчин з оцту. На 3 л води використовуйте 3 ст. л. оцту і лише 3 краплі мийного засобу.

