Декілька разів на рік кожна господиня миє свої вікна. Як саме їх мити, знає кожен, проте як правильно це робити – відомо лише одиницям. З нашого матеріалу ви дізнаєтесь про головні правила миття вікон і поради від експертів програми «Все Буде Добре». Читайте докладніше.

Спочатку зверніть увагу на засіб для миття вікон. Якщо у вас дерев’яні рамки, то візьміть рідкий чистильний засіб або ж мильний розчин та додайте до нього трохи нашатирю – 2 ст. л на 1 л рідини. Для пластикових вікон підійде будь-який мийний засіб. Головне правило у цьому випадку – не використовувати абразивні порошки та грубу губку.

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Поетапне миття вікон

Миття вікон потрібно розпочинати з очищення рами, після чого переходимо на скло. Аби добре та правильно помити його, потрібно намочити губку в розчині та гарно його намочити. І потім сантиметр за сантиметром мити – згори донизу. Після цього пройдіть по периметру вікна з сильним натиском. Для миття зовнішньої сторони візьміть щітку з довгою ручкою. Це потрібно для вашої безпеки. Після того як вимиєте вікна, їх потрібно витерти насухо. Для цього знадобиться склоочисник. Проведіть ним від самого верху, витримуючи нахил 20 – 30 градусів. Рухайтесь виключно горизонтально, перекриваючи витерту ділянку на кілька сантиметрів. Не забувайте також витирати насухо гуму склоочисника після кожного підходу. Тож запасіться сухими ганчірками або ж старими газетами.

Додаткові особливості миття вікон

Не забувайте мити усі спеціальні покриття чи напилення, які є у ваших пластикових вікон. Особливу увагу приділіть металевій фурнітурі, гумовим ущільнювачам та дренажним отворам. Не забудьте після миття змастити фурнітуру спеціальним силіконовим маслом, а на гумовий ущільнювач нанести спеціальну силіконову змазку. Вона вбереже вікна від тріщин та висихань.

І наостанок: аби ваші вікна тривалий час залишалися чистими, протріть їх сумішшю з води (30 г), гліцерину (70 г) та кількох крапель нашатирю. Щойно скло висохне, на ньому з’явиться тонка плівка, яка захищатиме ваші вікна від бруду.

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