Устали от уборки? Ищете способ сделать ее легче? Мы подготовили для вас подборку лайфхаков, которые изменят ваше представление об уборке дома! Какие из новых приспособлений помогут убрать быстро, а какие – качественно? Рассказывает наш экспериментатор Самвел Адамян!

Больше по теме: Как помыть окна правильно и быстро

Быстрое мытье окон

А вы уже пробовали использовать магнитные губки для мытья окон? Если нет, то поспешите ими обзавестись! Это приспособление для тех, кто боится выпасть из окна и предпочитает безопасную уборку. Однако стоит такая губка недешево, поэтому Самвел Адамян предложил свою альтернативу. Купите две обыкновенные губки и два магнита (можно приобрести в хозяйственном магазине за 30 гривен). Сделайте надрез в губке, вставьте магнит и зашейте (или заклейте). Расположите губки с обеих сторон стекла, чтобы они притянулись друг к другу магнитами. Двигая губку, вы будете одновременно мыть окно изнутри и снаружи.

Следует учесть, что для мытья стеклопакетов наш заменитель не подойдет, как, впрочем, и большинство имеющихся в продаже магнитных губок. Пригодные для этого губки должны иметь очень мощный магнит, поэтому их стоимость начинается от 1000 гривен.

При сильных загрязнениях окна можно мыть по старинке, простым народным средством. Вам понадобится:

Вода – 1 л

Нашатырный спирт – 1 ст. л.

Тряпка

Газета

С помощью тряпки и нашатырного раствора удалите загрязнения. Затем скомкайте газету и пройдитесь по окну снаружи и внутри – после такой процедуры ваши окна будут блестеть.

Быстрая чистка клавиатуры

В последнее время пользуется популярностью желейная тряпка, которая благодаря своей липкости собирает всю пыль и крошки из труднодоступных мест. Цена на такое средство стартует от 100 гривен, однако Самвел Адамян предложил альтернативу, которая обойдется менее чем в 20 гривен!

Для изготовления вам понадобится клей ПВА и бура (можно приобрести в любой аптеке, стоимость – 10–15 гривен).

Итак, возьмите:

Клей ПВА – 100 г

Бура (тетраборат натрия) – 1 ч. л.

Смешайте ингредиенты и полученное тесто разомните, как пластилин. И просто промните этой желейной губкой клавиатуру. Такой способ сэкономит ваше время.

Если же вы хотите сделать качественную чистку клавиатуры без тряпки-лизуна, просто переверните ее и постучите по корпусу. Затем, используя старую зубную щетку, удалите остатки загрязнений.

Быстрое мытьё полов

Хотите провести мытьё пола с пользой для фигуры и максимально быстро? Тогда используйте тапочки-швабры! На обычные резиновые тапочки можно прикрепить насадки для швабры (прямоугольные, с толстой бахромой на концах). Просто пришейте резинку по бокам, чтобы насадки можно было закрепить на тапочки.

Взбрызните пол водой и моющим средством, затем начинайте интенсивно скользить по полу, собирая мусор.

Если вы хотите сэкономить на моющих средствах, можно сделать раствор из уксуса. На 3 л воды используйте 3 ст. л. уксуса и всего 3 капли моющего средства.

Больше по теме: Как правильно чистить серебро?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ