Як виростити руколу, базилік, розмарин та іншу зелень у себе на підвіконні та насолоджуватися пряними травами цілий рік – цим питання цікавить багатьох господинь. Ми розповімо вам головні принципи посадки трав. Якщо будете правильно дотримуватися наших порад, то вже за два тижні на вашому підвіконні буде домашня «грядка». Читайте в матеріалі.

Коли ви купуєте пучок із зеленню, відберіть найбільш свіжі гілочки, зробіть косий зріз, обірвіть нижнє листя і поставте в воду кімнатної температури на 5–6 годин. Додайте трохи меду – це натуральний оздоровчий стимулятор росту (половину чайної ложки на 500 мл води).

Корінці розмарин пустить уже в землі. Приготуйте горщики, обшпарте їх окропом, насипте на дно керамзит, потім на третину – родючий ґрунт і майже доверху – прожарений крупнозернистий пісок. Підготовлені живці посадіть в горщики по 3-4, обприскайте водою, накрийте літровою скляною банкою і регулярно провітрюйте. За 2–3 тижні у живців утвориться коріння – тоді можна зняти банки. Ще за кілька тижнів їх треба розсадити в окремі горщики з родючим ґрунтом. І все!

З однієї гілочки м’яти можна виростити прекрасний кущ. Потрібно лише відокремити шматочок куща або кореневище дорослої рослини. Робіть це на 0,5 см вище листових пазух. Тоді через тиждень з цих пазух почнуть відростати бічні пагони, і з однієї гілочки у вас виросте цілий кущ.

Поставте його у воду кімнатної температури, в яку можна додати 0,5 ч. л. соди, що пом’якшить воду і буде діяти як антисептик для рослини, а коли він пустить пагони (це займе один-два тижні), посадіть його у звичайний квітковий горщик.

Влітку добре росте м’ята на підвіконні або на балконі. У такому випадку на неї потрапляє велика кількість сонячних променів, осідає мало пилу. У піддоні горщика постійно повинна бути вода, інакше м’ята стане легкою здобиччю для павутинного кліща і тлі. Поливати рослину слід тільки водою кімнатної температури, час від часу обприскуючи листя. А ось взимку, коли сонячного світла набагато менше, її потрібно поливати особливо обережно. Взимку м’ята росте повільно і пахне слабше, ніж в літню пору року. Важливо пам’ятати, що м’ята взимку не повинна піддаватися впливу протягів.

Рукола – це не тільки смачно, а йкорисно (особливо якщо ви хочете схуднути або підтримувати форму). Отже, щоб виростити руколу, нам знадобиться горщик не менше 10 см завглибшки. Якщо хочете, щоб у вас було багато салату, візьміть ящик, насіння руколи і живу воду.

Приготуйте живу воду. Потрібно звичайну воду поставити в морозильник, заморозити, а потім розморозити за кімнатної температурі. Така вода дуже добре впливає на ріст рослин. Вона позбавлена ​​важких компонентів і не ускладнює зростання рослини.

Перед посадкою потрібно замочити насіння руколи у живій воді та додати туди трішки соку алое. Залиште насіння у воді до розбухання (це приблизно на 24 години), а потім можна їх сіяти, і тоді зелень виросте на тиждень раніше. При вирощуванні руколи на підвіконні перші паростки зійдуть вже через 5-7 днів.

Руколу потрібно сіяти на відстані 1-2 см один від одного. Не забувайте про дренаж на дні горщика. Як відомо, дренаж потрібен для швидкого відведення надлишку води.

Пряний і улюблений багатьма базилік можна виростити в горщику з насіння. Сорт базиліка підійде будь-який, але майте на увазі, що фіолетовий і грецький сорти ростуть довше і складніше.

Для посадки базиліка, а також шпинату, кропу, петрушки та інших трав вам знадобиться:

* Наступні кроки також підходять для посадки будь-яких трав

На дно ємності кладемо гальку (можна керамзит), щоб вийшов дренажний шар, зверху насипаємо ґрунт і рясно поливаємо. Насіння сіємо на відстані 2 см один від одного, присипаємо його шаром землі. Після накриваємо горщик харчовою плівкою або пакетом, щоб створити «парник».

Ставимо горщик в тепле місце і чекаємо, поки з’являться перші паростки. Періодично відкриваємо плівку для провітрювання. Поливати не потрібно. Через два тижні прибираємо плівку і проріджуємо пагони, щоб між росточками вийшов проміжок 10 см. Потім переносимо горщик на сонячне підвіконня. Регулярно поливаємо і насолоджуємося результатом.

Щоб виростити шпинат на підвіконні, не потрібно докладати особливих зусиль, адже він чудово себе почуває і в квартирі. Головне – рослині повинно вистачати світла. Площа живлення однієї рослини повинна бути не менше 8×8 см.

Кріп – це однорічна рослина, тому швидко отримати урожай, посадивши коренеплоди або цибулини, не вийде. Щоб виростити кріп з насіння, вам буде потрібно 5-8 тижнів.

Канавки для насіння повинні бути неглибокі. Важливо: після посадки накриваємо горщик плівкою і ставимо на тиждень в темне місце. Коли з’являться паростки, витягніть зайві, щоб між рештою росточків вийшов інтервал 3 см, а потім поставте горщик на підвіконня.

Кріп – рослина родом із сонячного Середземномор’я і без світла рости ніяк не може.

Цибуля на підвіконні – явище поширене. На відміну від трав, для її посадки необхідний мінімум.

Існує кілька способів вирощування: традиційним способом (у землі) і методом гідропоніки (відомий всім з дитинства спосіб вирощування цибулі в склянці). Для хорошого врожаю треба правильно відібрати цибулину. Вона повинна бути круглою, твердою на дотик, без слідів гнилі.

Якщо паростка немає, можна акуратно надрізати головку, це прискорить вихід зеленого пера. Попередньо перед посадкою цибулину слід замочити, якщо ви будете садити її в землю.

Важливо! Після посадки поставити цибулю в прохолодне затінене місце. Коли паростки проб’ються – перенесіть її на сонячне підвіконня.

