Щоразу, коли ви чистите сковороду від нагару або жиру, ви клопочетеся над нею по кілька годин? Ми зробили добірку з 5 неординарних способів, які допоможуть відчистити різні забруднення і не тільки буквально за лічені хвилини.

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Купивши набір тарілок або склянок, ви докладаєте багато зусиль, щоб відтерти етикетку? Насправді за допомогою вологої губки і дитячого крему можна з легкістю позбутися від папірців, що псують зовнішній вигляд посуду.

Інша нагальна проблема – нагар на сковороді. Від нього врятуватися також нескладно, якщо знати секретики. Наприклад, сода в поєднанні з крохмалем, який є в картоплі, перетворюються на ідеальний мийний засіб. Достатньо буде картоплю добре “занурити” в соду і натерти нею сковорідку.

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Завдяки ж звичайному пакетику від чаю можна легко впоратися з ще однією вічною бідою на кухні – жирною каструлею. Цей спосіб стане в нагоді і в похідних умовах, коли під рукою може не виявитися мийного засобу. Візьміть звичайний невикористаний пакетик чаю і легкими рухами проводьте по каструлі. Вам буде достатньо 3–5 пакетиків, які швидко вберуть жир.

Ще один цікавий секрет чищення. Звичайний шампунь може перетворити старі шкіряні туфлі у витончену пару взуття. Просто за допомогою спонжика чи вати втирайте шампунь в черевик.

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Останній дуже важливий секрет – секрет діставання жуйки з волосся – це гребінець, соняшникова олія і легкі поступальні рухи. Просто нанесіть рясну порцію олії на місце, де виявилася жуйка. Далі поступово вичісуйте її з волосся. Вам залишиться тільки помити голову – і проблема вирішена.

Video: Як очистити сковороду від нагару й дістати жуйку з волосся? Дізнайтеся про 5 неординарних способів, що допоможуть відчистити різні забруднення й не тільки буквально за лічені хвилини