Каждый раз, когда вы чистите сковороду от нагара или жира, вы хлопочете над ней по несколько часов? Мы сделали подборку из 5 неординарных способов, которые помогут отчистить разные загрязнения и не только буквально за считаные минуты.

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Купив набор тарелок или стаканов, вы прилагаете много усилий, чтобы оттереть этикетку? На самом деле при помощи влажной губки и детского крема можно с легкостью избавиться от бумажек, портящих внешний вид посуды.

Другая насущная проблема – нагар на сковороде. От него спастись также не составляет труда, если знать секретики. Например, сода в сочетании с крахмалом, который есть в картофеле, превращаются в идеальное чистящее средство. Достаточно будет картофель обильно мокнуть в соду и натереть ею сковородку.

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Благодаря же обыкновенному пакетику от чая можно легко справиться с еще одной вечной бедой на кухне – жирной кастрюлей. Этот способ пригодится и в походных условиях, когда под рукой может не оказаться моющего средства. Возьмите обычный неиспользованный пакетик чая и легкими движениями проводите по кастрюле. Вам будет достаточно 3–5 пакетиков, которые быстро впитают жир.

Еще один интересный секрет чистки. Обыкновенный шампунь может превратить старые кожаные туфли в изящную пару обуви. Просто с помощью спонжика или ваты втирайте шампунь в ботинок.

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Последний очень важный секрет – секрет доставания жвачки из волос – это расческа, подсолнечное масло и легкие поступательные движения. Просто нанести обильную порцию масла на место, где оказалась жвачка. Дальше постепенно вычесывайте ее из волос. Вам останется только помыть голову – и проблема решена.

Video: Как очистить сковороду от нагара и достать жвачку из волос? Узнайте о 5 неординарных способах, которые помогут отчистить разные загрязнения и буквально за считанные минуты.