Каждой хозяйке известно, что отмыть духовку – непростое дело, особенно, если перед этим она активно использовалась в приготовлении праздничных блюд. Как отмыть духовку от жира быстро и эффективно, узнайте в материале.

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Чтобы духовка долго служила и при этом не загрязнялась, ее нужно протирать после каждого применения. Для этого достаточно взять обычную салфетку и смочить ее в воде с уксусом. Этот способ поможет сэкономить время, однако заменить полноценную чистку он не сможет.

Слой жира, который скапливается в духовке, не всегда заметен. Чтобы избавиться от него, уходит немало средств и времени. Очистить духовку можно как с помощью бытовой химии, так и народными средствами.

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Как же удалить пригоревший жир?

Для начала наденьте на руки резиновые перчатки, чтобы не повредить кожу бытовой химией. Достаньте из духовки все, что в ней находится: решетку, противни и т. д. Чтобы вымыть съемные части, налейте в объемную удобную миску теплую воду и растворите в ней средство для мытья, которым пользуетесь. Нанесите средство на специально отведенную губку и тщательно протрите съемные части, которые есть в духовке. С помощью губки очистите также стенки духовки и сами дверцы. А вот с нагревательными элементами лучше не усердствовать.

Если жир трудно отмывается, его можно размягчить. Для этого включите духовку на несколько минут, выбрав температуру не больше 50 градусов. После этого выключите ее и завершите чистку.

В конце мытья протрите духовку чистой губкой, чтобы окончательно вытереть моющее средство.

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Также можно использовать народные средства для очистки духовки. Для этого понадобится пищевая сода, столовый уксус, нашатырный спирт или соль.

Сода

Для начала протрите стеклянную дверцу чистой губкой. После этого нанесите на нее соду и оставьте на полчаса. Затем протрите дверцу влажной губкой.

Уксус

Нанесите столовый уксус на губку и тщательно вымойте стенки духовки. Оставьте средство на 2 часа, после чего смойте. Очистите духовку чистой губкой или тряпкой.

Нашатырный спирт

Способ применения прост. Нанесите его на губку и протрите все стенки духовки. Смывать средство сразу не нужно, оставьте его на ночь.

Соль

Используйте соль при удалении особо сложных жировых пятен. Насыпьте ее горкой на нужную область и оставьте до тех пор, пока цвет соли не потемнеет. После этого тщательно промойте духовку.

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Отметим, что мыть духовку следует не реже чем 1 раз в неделю.