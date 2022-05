А вы знали, что из одной фиалки можно не только вырастить целую оранжерею, но и построить свой бизнес? Но для начала необходимо знать основные правила ухода за фиалками, благодаря которым цветение принесет больше уюта в ваш дом.

3 основные составляющие идеального цветения:

Свет

Фиалки требуют много света. Поэтому выращивать их нужно на подоконнике. В жаркое время года необходимо наполовину закрывать окно бумагой, чтобы растение не перегрелось, желательно не ставить в места где возможны сквозняки. Также можно использовать искусственное освещение (например, установить над цветами флуоресцентные лампы).

Стабильность

Если Вы используете искусственный свет в виде ламп, тогда включать и выключать их нужно в одно и то же время. Если растение стоит на подоконнике, то желательно не двигать его с места на место.

Температура

Температура в помещении, где находятся цветы должна быть не выше 23-24 градусов. У большинства хозяек фиалки плохо цветут, потому что они их ставят на подоконник с солнечной стороны, где растение постепенно гибнет из-за слишком высокой температуры. Или же слишком часто их поливают, ошибочно считая, что фиалки любят очень влажную землю. В результате растение просто загнивает.

