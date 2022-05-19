Як допомогти людині при панічній атаці? | Все буде добре

Що робити, якщо у людини поруч з вами сталася панічна атака, розповіла Надія Матвєєва
19.05.2022
Що робити, якщо у людини поруч з вами сталася панічна атака або істеричний напад? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».
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Симптоми панічної атаки:
- потовиділення;
- нудота;
- тремтіння;
- задишка;
- відчуття ніби людина «зараз помре».
Як допомогти людині при панічній атаці:
- Всадіть людину. Хай заплющить очі та відчує ноги, які впираються в підлогу.
- Зосередьте її увагу на глибокому диханні. Вдих (рахуємо до чотирьох) – затримка – такий самий довгий видих – затримка. І так кілька разів.
- Доручіть людині порахувати ґудзики на одязі. Згадати вірш зі шкільної програми. Розказати десять анекдотів. Будь що, аби переключитись.
- Після нападу людина зазвичай відчуває себе виснаженою. Покладіть її, вкрийте, хай трохи відпочине.
Що робити, якщо з вами трапилась панічна атака:
- Заземлитись – вирівняти дихання – переключитись.
- Відчуваєте, що не допомагає? Ходіть (сходами, хоча б із кута в кут) і рахуйте кроки.
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Симптоми істеричного нападу:
- порушена координація рухів;
- напади плачу та сміху;
- людина може щось викрикувати;
- навіть рвати на собі волосся та одяг.
Що робити під час істеричного нападу:
- Приберіть «глядачів». Чим більше уваги – тим складніше пацієнту себе опанувати. Якщо зайві люди не можуть вийти з кімнати – попросіть їх пересісти подалі.
- Зробіть щось несподіване. Облийте пацієнта водою. З гучним звуком киньте щось на підлогу. Потрібно здивувати людину, відволікти її увагу від нападу.
- Ефективний засіб – нашатирний спирт. Змочіть тканину розчином і дайте понюхати. Не підносьте відкритий флакон до обличчя! Людина може вибити його з рук і отримати хімічний опік слизових.
- Після нападу зазвичай спостерігається занепад сил. Якщо є можливість, напоїть пацієнта солодким чаєм та вкладіть спати.
- Пам’ятайте, фрази: «Заспокойся!» або «Візьми себе в руки!» не діють. Такі стани – це реакція на стрес, з яким людина не в змозі впоратись. Співчуття теж може тільки погіршити стан. Спілкуйтесь короткими командами: «Сядь», «Випий води», «Дихай», «Лягай».
Бережіть себе та своїх рідних. Віримо, друзі, – все буде добре!
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