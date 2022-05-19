Як допомогти людині при панічній атаці? | Все буде добре

Що робити, якщо у людини поруч з вами сталася панічна атака або істеричний напад? Відповідь на це запитання надає ведуча Надія Матвєєва в рубриці «Надійні поради» від «Все буде добре».

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Симптоми панічної атаки:

потовиділення;

нудота;

тремтіння;

задишка;

відчуття ніби людина «зараз помре».

Як допомогти людині при панічній атаці:

Всадіть людину. Хай заплющить очі та відчує ноги, які впираються в підлогу.

Зосередьте її увагу на глибокому диханні. Вдих (рахуємо до чотирьох) – затримка – такий самий довгий видих – затримка. І так кілька разів.

Доручіть людині порахувати ґудзики на одязі. Згадати вірш зі шкільної програми. Розказати десять анекдотів. Будь що, аби переключитись.

Після нападу людина зазвичай відчуває себе виснаженою. Покладіть її, вкрийте, хай трохи відпочине.

Що робити, якщо з вами трапилась панічна атака:

Заземлитись – вирівняти дихання – переключитись.

Відчуваєте, що не допомагає? Ходіть (сходами, хоча б із кута в кут) і рахуйте кроки.

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Симптоми істеричного нападу:

порушена координація рухів;

напади плачу та сміху;

людина може щось викрикувати;

навіть рвати на собі волосся та одяг.

Що робити під час істеричного нападу:

П риберіть «глядачів». Чим більше уваги – тим складніше пацієнту себе опанувати. Якщо зайві люди не можуть вийти з кімнати – попросіть їх пересісти подалі.

Зробіть щось несподіване. Облийте пацієнта водою. З гучним звуком киньте щось на підлогу. Потрібно здивувати людину, відволікти її увагу від нападу.

Ефективний засіб – нашатирний спирт. Змочіть тканину розчином і дайте понюхати. Не підносьте відкритий флакон до обличчя! Людина може вибити його з рук і отримати хімічний опік слизових.

Після нападу зазвичай спостерігається занепад сил. Якщо є можливість, напоїть пацієнта солодким чаєм та вкладіть спати.

Пам’ятайте, фрази: «Заспокойся!» або «Візьми себе в руки!» не діють. Такі стани – це реакція на стрес, з яким людина не в змозі впоратись. Співчуття теж може тільки погіршити стан. Спілкуйтесь короткими командами: «Сядь», «Випий води», «Дихай», «Лягай».

Бережіть себе та своїх рідних. Віримо, друзі, – все буде добре!

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