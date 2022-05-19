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Что делать, если у человека рядом с вами произошла паническая атака, рассказала Надежда Матвеева

19.05.2022

Что делать, если у человека рядом с вами произошла паническая атака или истерический приступ? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

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Симптомы панической атаки:

Как помочь человеку при панической атаке? | Все буде добре

  • потоотделение;
  • тошнота;
  • дрожь;
  • одышка;
  • ощущение у человека, будто он «сейчас умрет».

Как помочь человеку при панической атаке:

  • Усадите человека. Пусть закроет глаза и почувствует ноги, упирающиеся в пол.
  • Сосредоточьте его внимание на глубоком дыхании. Вдох (считаем до четырех) – задержка – такой же длинный выдох – задержка. И так несколько раз.
  • Поручите человеку сосчитать пуговицы на одежде. Вспомнить стихотворение из школьной программы. Рассказать десять анекдотов. Что угодно, чтобы переключиться.
  • После приступа человек обычно чувствует себя истощенным. Положите его, укройте, пусть немного отдохнет.

Как помочь себе при панической атаке:

  • Заземлиться – выровнять дыхание – переключиться.
  • Чувствуете, что не помогает? Ходите (лестницей, хотя бы из угла в угол) и считайте шаги.

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Истерический припадок: симптомы

Как помочь человеку при панической атаке? | Все буде добре

  • нарушение координации движений;
  • приступы плача и смеха;
  • человек может что-то выкрикивать;
  • даже рвать на себе волосы и одежду.

Что делать при истерическом припадке:

  • Уберите «зрителей». Чем больше внимания – тем сложнее пациенту собой овладеть. Если лишние люди не могут выйти из комнаты, попросите их пересесть подальше.
  • Сделайте что-нибудь неожиданное. Облейте человека водой. С громким звуком бросьте что-нибудь на пол. Нужно удивить человека, отвлечь его от припадка.
  • Старый эффективный способ – нашатырный спирт. Смочите ткань раствором и дайте понюхать. Не подносите открытый флакон к лицу! Человек может выбить его из рук и получить химический ожог слизистых.
  • После припадка обычно наблюдается упадок сил. Если есть возможность, напоите пациента сладким чаем и уложите спать.

Как помочь человеку при панической атаке? | Все буде добре

  • Помните, фразы: «Успокойся!» или «Возьми себя в руки!» бездействуют. Такие состояния – это реакция на стресс, с которым человек не в состоянии справиться. Соболезнование тоже может только усугубить состояние. Общайтесь короткими командами: «Сядь», «Выпей воды», «Дыши», «Ложись».

Берегите себя и своих родных. Верим, друзья, – все будет хорошо!

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