Как помочь человеку при панической атаке? | Все буде добре

Что делать, если у человека рядом с вами произошла паническая атака или истерический приступ? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

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Симптомы панической атаки:

потоотделение;

тошнота;

дрожь;

о дышка;

ощущение у человека, будто он «сейчас умрет».

Как помочь человеку при панической атаке:

Усадите человека. Пусть закроет глаза и почувствует ноги, упирающиеся в пол.

Сосредоточьте его внимание на глубоком дыхании. Вдох (считаем до четырех) – задержка – такой же длинный выдох – задержка. И так несколько раз.

Поручите человеку сосчитать пуговицы на одежде. Вспомнить стихотворение из школьной программы. Рассказать десять анекдотов. Что угодно, чтобы переключиться.

После приступа человек обычно чувствует себя истощенным. Положите его, укройте, пусть немного отдохнет.

Как помочь себе при панической атаке:

Заземлиться – выровнять дыхание – переключиться.

Чувствуете, что не помогает? Ходите (лестницей, хотя бы из угла в угол) и считайте шаги.

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Истерический припадок: с имптомы

нарушение координации движений;

приступы плача и смеха;

человек может что-то выкрикивать;

даже рвать на себе волосы и одежду.

Что делать при истерическом припадке:

Уберите «зрителей». Чем больше внимания – тем сложнее пациенту собой овладеть. Если лишние люди не могут выйти из комнаты, попросите их пересесть подальше.

Сделайте что-нибудь неожиданное. Облейте человека водой. С громким звуком бросьте что-нибудь на пол. Нужно удивить человека, отвлечь его от припадка.

Старый эффективный способ – нашатырный спирт. Смочите ткань раствором и дайте понюхать. Не подносите открытый флакон к лицу! Человек может выбить его из рук и получить химический ожог слизистых.

После припадка обычно наблюдается упадок сил. Если есть возможность, напоите пациента сладким чаем и уложите спать.

Помните, фразы: «Успокойся!» или «Возьми себя в руки!» бездействуют. Такие состояния – это реакция на стресс, с которым человек не в состоянии справиться. Соболезнование тоже может только усугубить состояние. Общайтесь короткими командами: «Сядь», «Выпей воды», «Дыши», «Ложись».

Берегите себя и своих родных. Верим, друзья, – все будет хорошо!

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