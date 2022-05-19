Как помочь человеку при панической атаке? | Все буде добре

Что делать, если у человека рядом с вами произошла паническая атака, рассказала Надежда Матвеева
19.05.2022
Что делать, если у человека рядом с вами произошла паническая атака или истерический приступ? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».
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Симптомы панической атаки:
- потоотделение;
- тошнота;
- дрожь;
- одышка;
- ощущение у человека, будто он «сейчас умрет».
Как помочь человеку при панической атаке:
- Усадите человека. Пусть закроет глаза и почувствует ноги, упирающиеся в пол.
- Сосредоточьте его внимание на глубоком дыхании. Вдох (считаем до четырех) – задержка – такой же длинный выдох – задержка. И так несколько раз.
- Поручите человеку сосчитать пуговицы на одежде. Вспомнить стихотворение из школьной программы. Рассказать десять анекдотов. Что угодно, чтобы переключиться.
- После приступа человек обычно чувствует себя истощенным. Положите его, укройте, пусть немного отдохнет.
Как помочь себе при панической атаке:
- Заземлиться – выровнять дыхание – переключиться.
- Чувствуете, что не помогает? Ходите (лестницей, хотя бы из угла в угол) и считайте шаги.
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Истерический припадок: симптомы
- нарушение координации движений;
- приступы плача и смеха;
- человек может что-то выкрикивать;
- даже рвать на себе волосы и одежду.
Что делать при истерическом припадке:
- Уберите «зрителей». Чем больше внимания – тем сложнее пациенту собой овладеть. Если лишние люди не могут выйти из комнаты, попросите их пересесть подальше.
- Сделайте что-нибудь неожиданное. Облейте человека водой. С громким звуком бросьте что-нибудь на пол. Нужно удивить человека, отвлечь его от припадка.
- Старый эффективный способ – нашатырный спирт. Смочите ткань раствором и дайте понюхать. Не подносите открытый флакон к лицу! Человек может выбить его из рук и получить химический ожог слизистых.
- После припадка обычно наблюдается упадок сил. Если есть возможность, напоите пациента сладким чаем и уложите спать.
- Помните, фразы: «Успокойся!» или «Возьми себя в руки!» бездействуют. Такие состояния – это реакция на стресс, с которым человек не в состоянии справиться. Соболезнование тоже может только усугубить состояние. Общайтесь короткими командами: «Сядь», «Выпей воды», «Дыши», «Ложись».
Берегите себя и своих родных. Верим, друзья, – все будет хорошо!
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