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Надійні поради: Как вести себя во время незаконной депортации в россию?

25.04.2022

В полномасштабной войне с Украиной россия показала себя как варварское государство, не соблюдающее никаких правил ведения боевых действий. Одним из многих преступлений рф является принудительная депортация украинцев. Так рашисты незаконно вывозят гражданских людей с временно оккупированных территорий в россию. Как же украинцам вести себя во время незаконной депортации? Рассказывает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

как вести себя во время незаконной депортации в россию

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Методы ведения войны со стороны россии ужасают и порой просто не укладываются в голове. Поэтому не лишним будет знать, как себя вести при незаконной депортации в рф. Вот «Надійні поради» от Надежды Матвеевой:

  • Если в вашем городе началась принудительная эвакуация в россию, заранее позаботьтесь о своей безопасности. Удалите из телефона всю информацию, которая может вызвать агрессию врага: обсуждения войны, подписки на патриотические телеграм-каналы, контакты военных и чиновников. Подготовьте сумку с едой, водой, лекарствами (от отравлений и температуры, успокоительные) и теплой одеждой.

как вести себя во время незаконной депортации в россию

  • Телефоны родственников лучше выпишите на листок. Всегда носите его с собой, чтобы восстановить связь с родными. Ведь ваш мобильный может быть конфискован во время обыска или допросов.
  • Ни в коем случае не отдавайте оккупантам свой паспорт. Если его все же отобрали, но вам удалось сохранить смартфон, восстановить документы можно в программе «Дія». Лучше заблаговременно сделайте бумажные копии.
  • Когда вас привезут в россию, не давайте интервью на камеру. Лучше вообще не общайтесь с российскими журналистами ― из вашего комментария могут сделать фейк в пользу оккупантов.
  • Когда появится возможность, сообщите о своей депортации по телефонам Национального информационного бюро: 16-48, горячей линии МИД: +380442381588 или единой Горячей линии ТРО: 0800507028.
  • Если вы в россии и нуждаетесь в помощи для возвращения, попробуйте обратиться в местные правозащитные организации. К примеру, «Гражданское содействие», занимающееся помощью беженцам и мигрантам: +7 968 ​​918 98 65. Или напишите в Telegram-бот: @help424bot.

как вести себя во время незаконной депортации в россию

  • Если в россию вывезли ваших близких и вы их разыскиваете, разместите информацию в Telegram-канале «Пошук зниклих»: https://t.me/poshuk_znyklyh.

как вести себя во время незаконной депортации в россию

россия обязательно ответит за все свои преступления! Все будет Украина!

Video: Надійні поради: Как вести себя во время незаконной депортации в россию?

Что делать в случае принудительного вывоза украинцев в россию из мест активных боевых действий - обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все Буде Добре

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